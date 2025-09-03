Tom Holland habló sobre su diagnóstico de TDAH y dislexia

Tom Holland habló abiertamente sobre su diagnóstico de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y dislexia, revelando cómo impactan su vida personal y profesional.

En una reciente entrevista con el medio IGN, Holland compartió que fue diagnosticado con dislexia a los siete años, y que posteriormente también se le diagnosticó TDAH.

El actor explicó que estos diagnósticos han afectado su vida no solo en el aprendizaje y la concentración, sino también en su trabajo creativo.

“Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco me siento un poco intimidado. A veces te enfrentas a esos desafíos cuando desarrollas un personaje”, dijo.

Holland reconoció que ha encontrado apoyo tanto en actividades como juegos de mesa, en especial con LEGO, y en su entorno familiar y laboral. Aprendió a usar su creatividad para superar las dificultades y destacó que interactuar con nuevas ideas y formas de pensamiento fuera de lo convencional promueve una “creatividad saludable”.

También confesó que, debido a su dislexia, pide ayuda para publicar en redes sociales, mostrando lo relevante que es el soporte de quienes lo rodean.

A pesar de las dificultades, Holland ha logrado establecerse como uno de los actores más exitosos de su generación, y asegura que su experiencia con TDAH y dislexia han enriquecido su perspectiva, tanto en el trabajo como en su vida personal.

El actor también mencionó lo valioso que ha sido el apoyo de su pareja, Zendaya, con quien mantiene una relación desde 2016.

Seguir leyendo: