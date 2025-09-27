Tom Holland habla de su lesión en el set de ‘Spider-Man’: “Me estoy recuperando”

El actor Tom Holland, conocido por interpretar a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la próxima entrega de Spider-Man, titulada ‘Brand New Day’. La producción de la película, una colaboración entre Sony Pictures y Marvel Studios, fue suspendida temporalmente por una semana como medida de precaución.

A pesar del revés, el actor compartió una actualización alentadora con sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, Holland publicó un video de una gala benéfica organizada por The Brothers Trust, la organización sin fines de lucro fundada por sus padres, a la que asistió junto a su prometida y coprotagonista Zendaya el fin de semana posterior al accidente.

“¡Qué noche! Otro gran éxito”, escribió Holland en la publicación. “The Brothers Trust significa más para mí de lo que podría expresar con palabras y tengo que agradecer enormemente a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. ¡Recaudando dinero para causas fantásticas y divirtiéndonos haciéndolo! Siento haber tenido que irme temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi padre por encargarse de todo después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido”.

Detalles del incidente

Según informó Deadline, el incidente ocurrió el viernes pasado en el set de Pinewood UK, en Glasgow, aparentemente durante la realización de una acrobacia que no salió según lo planeado. Holland fue trasladado al hospital para ser evaluado, aunque no requirió internación. Ningún otro miembro del elenco o del equipo resultó herido durante el suceso.

La producción de Spider-Man: Brand New Day comenzó en Escocia el mes pasado y, según lo anunciado previamente por Sony, la película tenía originalmente previsto su estreno para el 24 de julio de 2026.

Sin embargo, recientemente la fecha fue reprogramada para el 31 de julio del mismo año. Aunque la pausa por la lesión de Holland podría generar ajustes menores en el cronograma, fuentes cercanas al proyecto aseguran que el rodaje reanudará este lunes sin mayores complicaciones.

Los fanáticos del Hombre Araña pueden respirar tranquilos: Holland está en buen estado de salud y listo para regresar al set.

