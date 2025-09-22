‘Spider-Man: Brand New Day’ detiene rodaje temporalmente tras lesión de Tom Holland

La cuarta entrega protagonizada por Tom Holland como el Hombre Araña, titulada Spider-Man: Brand New Day, entró en una pausa temporal de una semana en su producción, luego de que el actor sufriera una conmoción cerebral durante el rodaje en los estudios Pinewood de Londres.

Afortunadamente, Holland se encuentra en recuperación “por precaución”, según fuentes cercanas al proyecto, y nadie más resultó herido en el incidente, así lo reseñó Variety.

La película, producida conjuntamente por Sony Pictures y Marvel Studios bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, comenzó su rodaje a principios de agosto. Se espera que las filmaciones se reanuden el próximo 29 de septiembre, sin que esto afecte la fecha de estreno programada para el 31 de julio de 2026.

Este contratiempo no opaca el entusiasmo con el que arrancó la producción. El mes pasado, Sony compartió un video del primer día de rodaje en Glasgow, donde Holland, caracterizado como Spider-Man, realizaba una espectacular secuencia de acrobacias sobre un tanque en movimiento por las calles de la ciudad. “Es curioso, ponerse el traje, se siente diferente esta vez, de alguna manera”, confesó Holland en el video.

“También es la primera vez que tuvimos fans en el set el primer día, así que es muy emocionante compartir esto con ellos”.

El actor, quien encarnó a Peter Parker en tres películas anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), regresa acompañado por caras conocidas y nuevos talentos. Zendaya y Jacob Batalon vuelven a sus papeles como MJ y Ned Leeds, respectivamente.

Entre los recién llegados se encuentran Sadie Sink (Stranger Things), Liza Colón-Zayas (The Bear) y Tramell Tillman (Severance).

Mark Ruffalo retoma su papel como Bruce Banner

Además, el elenco se enriquece con apariciones de peso: Mark Ruffalo retomará su icónico papel como Bruce Banner / Hulk, mientras que Jon Bernthal encarnará por primera vez en el UCM a Frank Castle, también conocido como Punisher. Michael Mando también regresa como Mac Gargan / Scorpion, personaje que interpretó brevemente en Spider-Man: Homecoming (2017).

El guion corre a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers, dúo responsable de los éxitos anteriores de la saga Spidey con Holland, mientras que la producción está en manos de los experimentados Amy Pascal y Kevin Feige.

