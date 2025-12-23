Marvel lanza primer tráiler oficial de “Avengers: Doomsday”

Luego de mucho tiempo de espera, Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler oficial de la cinta “Avengers: Doomsday”, confirmando el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia: Steve Rogers.

Este regalo de Navidad para los fanáticos, en forma de un audiovisual de más de un minuto de duración, se dio por medio de la cuenta oficial de X de la productora.

En dicho avance se aprecian las primeras imágenes de Steve Rogers luego de lo que parecía ser su salida del Universo Cinematográfico de Marvel con “Avengers: Endgame”. Allí se le aprecia llegando a una casa, donde conserva los objetos más preciados de Capitán América, como su escudo y traje.

Sin embargo, esta sorpresa no llegó sola. Y es que finalmente se reveló que el estreno en cines de “Avengers: Doomsday” se llevará a cabo el 18 de diciembre de 2026, en las salas de cine a nivel mundial.

Las imágenes surgen tras una semana de rumores sobre las filtraciones que tuvieron lugar en plataformas digitales, confirmando lo que muchos fanáticos de la franquicia esperaban: una nueva oportunidad de disfrutar en pantalla a Chris Evans como Steve Rogers.

¿De qué se trata “Avengers: Doomsday”?

A poco más de un año de los eventos de ocurridos en Thunderbolts (2025), los Vengadores, Wakandianos, los Cuatro Fantásticos, los Nuevos Vengadores y los X-Men se unen para enfrentarse a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

De acuerdo con los directores de esta cinta, aunque “Avengers: Doomsday y “Secret Wars” son la conclusión de la Saga del Multiverso, los hermanos Russo optaron por estructurar estas dos películas como un nuevo comienzo para el UCM, calificando esta decisión como el antónimo de sus cintas predecesoras: “Infinity War” y “Endgame”.

Desde el inicio de la producción a finales de marzo de 2025, Marvel anunció los nombres de los 26 miembros del elenco para esta pelicula. Algunos de ellos son: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Tenoch Huerta, Florence Pugh y Danny Ramirez, por mencionar algunos.

