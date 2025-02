¿Hay escenas postcréditos en Capitán América: un nuevo mundo?

Como es habitual en el Universo Cinematográfico de Marvel, cada película entrega una o dos escenas postcréditos que revelan detalles interesantes sobre una futura parte de la historia. En el caso de Capitán América: un nuevo mundo, que se estrenó el 13 de febrero, no hubo excepción.

Las escenas postcréditos se han convertido en una tradición de estas grandes producciones, siendo un elemento prácticamente fundamental en el cine de superhéroes.

Cuántas escenas postcréditos hay en Capitán América: un nuevo mundo

Alerta de spoiler. Si aún no has visto la película, te advertimos que acá vamos a contarla. En Capitán América: un nuevo mundo, efectivamente hay una escena postcréditos. Pero si quieres disfrutar de esta secuencia extra, debes ser muy paciente, porque está completamente al final de los créditos, no en el intermedio.

También debes saber que, según la opinión de cinéfilos y fans de Marvel, dicha escena causa una enorme inconformidad, es decir, que no aporta nada nuevo.

Durante la escena postcréditos, Sam Wilson visita a Samuel Sterns, también conocido como “el Líder”, en “la Balsa”, una prisión submarina para supervillanos. De acuerdo a los cómics, este villano es uno de los principales antagonistas de Hulk y se distingue por su inteligencia sobrehumana y habilidades telepáticas.

Sterns mira a Sam Wilson y le advierte: “Se acerca. Lo vi en las probabilidades, tan claro como el agua”. Seguidamente, le pregunta: “¿Estás listo para proteger la Tierra de los otros?”.

El diálogo hace alusión a las amenazas que acechan desde otros universos y representa un adelanto muy sutil de las próximas entregas de los Vengadores: Doomsday y Secret Wars, previstas para estrenarse en 2026 y 2027.

