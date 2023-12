Kevin Feige dice que Robert Downey Jr. no volverá a interpretar a “Iron Man” en otra película de Marvel

En 2007 el actor Robert Downey Jr. fue seleccionado para interpretar en cine a Iron Man, un superhéroe de los comics Marvel muy querido, sobre todo por el público infantil. Ahora, con la película “Deadpool 3” en pleno rodaje y presentando de nuevo al personaje Wolverine, han surgido rumores acerca de que Downey Jr. pudiera ser considerado de nuevo para reactivar alguna saga de filmes, pero Kevin Feige ha informado que eso no sucederá.

En una reciente entrevista con Vanity Fair el presidente de los estudios Marvel dio a conocer lo anterior, y destacó que con la muerte del personaje en la película de 2019 “Avengers: Endgame” también concluyó la participación de Robert: “Vamos a mantener ese momento y no volver a tocarlo. Todos trabajamos muy duro durante muchos años para llegar a eso, y nunca querríamos “deshacer” mágicamente su muerte, de ninguna forma”.

“Iron Man” se estrenó en 2008 y obtuvo muy buenos resultados, recaudando más de $319 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá (hubo dos secuelas: una en 2010 y otra en 2013). Con el tiempo Downey Jr. hizo apariciones en las cintas de la saga de “Avengers”, para un total de nueve películas del Universo Cinematográfico de Marvel con el personaje del magnate Tony Stark, también conocido como “El Hombre de Hierro”.

Cabe destacar que en 2007, cuando Feige seleccionó para el proyecto a Robert, éste acababa de superar una oscura etapa de su vida a causa de su adicción a las drogas. Y el productor también tiene ahora un comentario al respecto: “Los miembros de la junta directiva de Marvel estaban nerviosos por poner todas sus fichas para sus próximas películas en alguien que tuvo esos problemas legales en el pasado. Yo no era muy bueno, y todavía no lo soy, aceptando un “no” como respuesta, pero tampoco me golpeo el pecho para intentar salirme con la mía. Intento encontrar formas de dejar claro a otras personas por qué debemos enfocarnos en una dirección. Y fue entonces cuando surgió la idea de una prueba de pantalla”.

Tras terminar su contrato con esa compañía Robert Downey Jr. tuvo que enfrentar el poco éxito de su siguiente película, “Dolittle”, por lo que se ausentó de la pantalla grande durante dos años. Sin embargo, el director Christopher Nolan lo contrató para uno de los papeles principales en la cinta “Oppenheimer”, una de las más vistas este año. Las críticas al trabajo del actor han sido excelentes, y podría nominar al premio Oscar en 2024.

