Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 16 al 18 de enero

The Rip

Matt Damon y Ben Affleck protagonizan y producen este vertiginoso thriller criminal ambientado en el lado más oscuro de Miami. Cuando un grupo de policías descubre millones de dólares en efectivo escondidos en una casa abandonada, lo que parecía una incautación extraordinaria se convierte en el detonante de una peligrosa espiral de desconfianza. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño del botín, las lealtades comienzan a resquebrajarse y cada decisión pone en duda quién dice la verdad y quién está dispuesto a traicionar. El elenco también incluye a Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle y Catalina Sandino Moreno, junto a Scott Adkins y Kyle Chandler. Con un ritmo implacable y una atmósfera cargada de paranoia. The Rip explora la corrupción, la ambición y el precio de cruzar la línea cuando ya no se puede confiar ni en los propios compañeros. Dirigida y escrita por Joe Carnahan, es la gran apuesta de Netflix este mes.

A Private Life

El estreno en cines más interesante de la semana es una película protagonizada por Jodie Foster… en francés. La actriz habla este idioma desde niña, pero aún así se fue a París para vivir como una mujer local en su preparación para este “film noir” sobre el psicoanálisis. Su personaje es una psiquiatra estadounidense afincada en la capital francesa que queda profundamente perturbada por la muerte repentina de uno de sus pacientes. Convencida de que se trató de un asesinato, decide investigar.

Ponies

Moscú, 1977. Dos “PONIES” (“personas sin interés”, en la jerga de inteligencia) trabajan como secretarias en la Embajada de Estados Unidos. Cuando sus maridos mueren en la URSS, ambas se convierten en agentes de la CIA. Bea (Emilia Clarke) es hija de inmigrantes soviéticos. Su compañera Twila (Haley Lu Richardson) es una chica de pueblo. Juntas deberán destapar una conspiración de la Guerra Fría y resolver el misterio que las convirtió en viudas. Serie de 8 episodios de Peacock.

Pole to Pole with Will Smith

Esta docuserie de siete episodios de National Geographic sigue a Will Smith por el mundo desde la Antártida hasta las selvas del Amazonas, las montañas del Himalaya, los desiertos de África, las islas del Pacífico y los icebergs del Ártico. Con cinco años de realización, el actor se lanza a desafíos extraordinarios durante 100 días: esquiar hasta el Polo Sur, atrapar una anaconda gigante, ordeñar una tarántula venenosa, escalar montañas y bucear bajo el hielo del Polo Norte. En Hulu y Disney+.

La Reina del Flow, Temporada 3

Netflix acaba de estrenar la tercera temporada de la historia de Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) con Carlos Torres de nuevo como Charly Flow. La trama se sitúa 17 años después de su encarcelamiento injusto y se centra en su lucha contra quienes le hicieron daño a ella y a su familia.

