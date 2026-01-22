Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 23 al 25 de enero

El documental que presenta los esfuerzos de periodistas, abogados y familiares por examinar la participación de la Patrulla Fronteriza en la muerte del inmigrante Anastasio Hernández-Rojas: “Critical Incident: Death at the Border”. La cinta protagonizada por Chris Pratt en la que busca demostrar su inocencia por el asesinato de su esposa ante un avanzado sistema de justicia basado en inteligencia artificial que él mismo ayudó a crear: “Mercy”. La serie cómica de Marvel en la que dos hombres, en extremos opuestos de sus trayectorias profesionales, persiguen el papel que podrían cambiarles la vida: “Wonder Man”. Y el documental que sumerge al espectador en la historia real de uno de los casos de personas desaparecidas más seguidos en la historia de Estados Unidos: “Kidnapped: Elizabeth Smart”.

Critical Incident: Death at the Border

“Critical Incident: Death at the Border.” Crédito: HBO | Cortesía

Anastasio Hernández-Rojas, un inmigrante mexicano indocumentado falleció en 2010 mientras se encontraba bajo custodia en la frontera entre México y Estados Unidos. Posteriormente, a raíz de un video grabado por testigos presenciales, se desencadenó una investigación de gran alcance que fue desde un puesto fronterizo hasta Washington D. C. “Critical Incident” documenta los esfuerzos de periodistas, abogados y familiares por examinar la participación de la Patrulla Fronteriza en este incidente, señalando finalmente encubrimientos y sacando a la luz la existencia de una unidad poco conocida dentro de la agencia que había estado involucrada en otros incidentes relacionados con la frontera. En 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos disolvió los Critical Incident Teams, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia sobre el caso de Anastasio Hernández-Rojas, en la que finalmente pidió la reapertura del caso y reconoció que sus derechos humanos habían sido violados durante su detención. Este documental de 90 minutos está disponible en HBO Max.

Mercy

En un futuro cercano (Los Ángeles, 2029), el detective Chris Raven, interpretado por Chris Pratt, es juzgado por el asesinato de su esposa y tiene solo 90 minutos para demostrar su inocencia ante un avanzado sistema de justicia basado en inteligencia artificial que él mismo ayudó a crear. Si no lo logra, será ejecutado al instante. La IA que lo juzga es la jueza Maddox (Rebecca Ferguson), quien determinará su destino en tiempo real. Estreno en cines.

Wonder Man

“Wonder Man.” Crédito: Marvel Studios | Cortesía

Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) es un aspirante a actor de Hollywood. Durante un encuentro fortuito con el veterano Trevor Slattery (Ben Kingsley), un actor venido a menos, Simon se entera de que el legendario director Von Kovak está rehaciendo la película de superhéroes “Wonder Man”. Estos dos hombres, en extremos opuestos de sus trayectorias profesionales, persiguen el papel que podrían cambiarles la vida. Serie cómica de Marvel de 8 episodios que llega a Disney+ el 27 de enero.

Kidnapped: Elizabeth Smart

“Kidnapped: Elizabeth Smart.” Crédito: Netflix | Cortesía

El 5 de junio de 2002, Elizabeth Smart, de 14 años, fue secuestrada de su dormitorio en Salt Lake City, Utah, lo que desató uno de los casos de personas desaparecidas más seguidos en la historia de Estados Unidos durante 9 meses. Este documental sumerge al espectador en la historia real, contada en palabras de la propia Elizabeth y a través de entrevistas con su familia, los investigadores y las personas más cercanas al caso, además de imágenes nunca antes vistas. Disponible en Netflix.

Skyscraper Live

Este viernes Netflix retransmite en vivo a partir de las 8 pm ET el intento del escalador Alex Honnold de ascender sin cuerdas uno de los rascacielos más altos del mundo, el Taipei 101, en Taiwan.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 16 al 18 de enero

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 9 al 11 de enero

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 19 al 21 de diciembre