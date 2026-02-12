Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 13 al 15 de febrero

La historia de Davis (interpretado por Chris Hemsworth), un ladrón escurridizo cuyos robos de alto riesgo, perpetrados en la icónica autopista 101, desconciertan a la policía: “Crime 101”. Margot Robbie y Jacob Elordi llegan a la pantalla grande con la nueva versión cinematográfica de una de las historias de amor más leídas de la historia: “Wuthering Heights”. La cinta animada sobre una pequeña cabra con grandes sueños que recibe la oportunidad de su vida cuando le invitan a jugar con los profesionales del roarball, un intenso deporte de alto contacto dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo: “GOAT”. Para finalizar, la docuserie de Prime Video que se enfoca en liga emprendedora que desafió a la NBA dentro y fuera de la cancha durante nueve temporadas: “Soul Power: The Legend of the American Basketball Association”.

Crime 101

Ambientada en Los Ángeles, “Crime 101” cuenta la historia de Davis (interpretado por Chris Hemsworth), un ladrón escurridizo cuyos robos de alto riesgo, perpetrados en la icónica autopista 101, desconciertan a la policía. Cuando Davis pone la mira en el golpe de su vida con la esperanza de que sea su último trabajo, su camino se cruza con el de una desencantada agente de seguros (Halle Berry) que enfrenta su propia encrucijada en la vida. Decidido a resolver el caso, un detective implacable (Mark Ruffalo) se acerca cada vez más a la operación. A medida que se aproxima el atraco por un botín de $11 millones de dólares, la línea entre el cazador y la presa comienza a desdibujarse, y los tres se ven obligados a enfrentar el costo de sus decisiones y la certeza de que no hay vuelta atrás. Adaptada en una novela corta homónima de Don Winslow, la película está escrita y dirigida por Bart Layton (“American Animals”, “The Imposter”). El excelente elenco se completa con caras tan conocidas como las de Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte. Estreno en cines.

Wuthering Heights

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan “Wuthering Heights”. Crédito: Warner Bros. | Cortesía

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan una nueva versión de “Cumbres Borrascosas”, una de las historias de amor más leídas de la historia. Esta vez es Emerald Fennell, la polifacética británica que escribió y dirigió “Promising Young Woman” y “Saltburn”, quien adapta la novela de Emily Brontë. Robbie y Elordi están convincentes en el mundo de pasión, traición y deseo en el que viven Cathy y Heathcliff. La banda sonora incluye música original de Charli XCX. En cines a tiempo para San Valentín.

GOAT

“Goat”. Crédito: Sony Pictures Animation | Cortesía

Will es una pequeña cabra con grandes sueños que recibe la oportunidad de su vida cuando le invitan a jugar con los profesionales del roarball, un intenso deporte de alto contacto dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. Aunque sus nuevos compañeros de equipo no están entusiasmados con tenerle en la plantilla, Will está decidido a revolucionar el juego. Del mismo estudio que creó “Spider-Man: Across the Spider-Verse” y de los artistas de KPop Demon Hunters. En cines.

Soul Power: The Legend of the American Basketball Association

“Soul Power: The Legend of the American Basketball Association”. Crédito: Amazon Content Services LLC | AP

Este 2026 se cumplen 50 años de la fusión de la ABA con la NBA. Esta docuserie que acaba de estrenar Prime Video narra el lanzamiento en 1967 de esta liga emprendedora que desafió a la NBA dentro y fuera de la cancha durante nueve temporadas. También recoge el impacto de la ABA en el baloncesto: introdujo el tiro de tres puntos y el concurso de clavadas en el All Star Game. Y dio lugar a franquicias como los Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Indiana Pacers y San Antonio Spurs. Su estrella: Julius Erving.

A Father’s Miracle (La celda de los milagros)

Netflix estrena este viernes esta película mexicano-colombiana con Mariana Calderón, Omar Chaparro y Natalia Reyes en la que un padre con discapacidad neurológica es encarcelado injustamente, acusado de la muerte de la hija de un oficial. Es un remake del film turco “Milagro en la celda no. 7”.

