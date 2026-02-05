Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 6 al 8 de febrero

La reinvención gótica y romántica del clásico de Bram Stoker, dirigida y escrita por el francés Luc Besson, quien ofrece una visión emocionalmente intensa del mito del vampiro: “Drácula”. La cinta que cuenta la historia de Luis y su hijo Esteban, quienes emprenden un viaje por los desiertos y montañas del sur de Marruecos en busca de Mar, la hija que desapareció meses atrás: “Sirat”. La serie protagonizada por Luis Tosar en el papel de Salvador Aguirre, un conductor de ambulancias que se infiltra en una banda neonazi para lograr sacar a su hija de ese mundo: “Salvador”. Y el documental que presenta la historia de Judit Polgár, la niña húngara de 12 años soñaba con conquistar el mundo del ajedrez, dominado por hombres: “Queen of Chess”.

Drácula

Nueva reinvención gótica y romántica del clásico de Bram Stoker, dirigida y escrita por el francés Luc Besson (“Léon: The Professional”, “The Fifth Element”), quien ofrece una visión emocionalmente intensa del mito del vampiro. La historia sigue al príncipe Vlad, (interpretado por Caleb Landry Jones), quien a finales del siglo XV presencia la brutal muerte de su amada esposa, Elisabeta (Zoë Bleu) y renuncia a Dios en un acto de desesperación total. Maldito con la inmortalidad, Vlad renace como el legendario Conde Drácula, condenado a vagar por los siglos mientras persigue la esperanza de reunirse con su amor perdido. En su camino, es acosado por un implacable sacerdote encarnado por Christoph Waltz, empeñado en detener su reinado eterno. Con una atmósfera que mezcla horror, romance y tragedia, “Drácula” explora el poder del amor y la obsesión a lo largo de cuatrocientos años de búsqueda y redención. El elenco también cuenta con Christoph Waltz y Matilda De Angelis, entre otros. Estreno en cines.

Sirat

“Sirat”. Crédito: Neon | Cortesía

Una de las películas más sorprendentes de los últimos meses, la española “Sirat” de Óliver Laxe, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido en los Oscars, se estrena hoy en Estados Unidos. Cuenta la historia de Luis (Sergi López), y su hijo Esteban, quienes emprenden un viaje por los desiertos y montañas del sur de Marruecos en busca de Mar, la hija que desapareció meses atrás en una fiesta rave de música electrónica como las que persiguen en ese entorno árido y desconocido.

Salvador

Claudia Salas como “Julia” y Luis Tosar como “Salvador” en la serie “Salvador”. Crédito: Jaime Olmedo, Netflix | Cortesía

Netflix estrena esta serie protagonizada por Luis Tosar en el papel de Salvador Aguirre, un conductor de ambulancias que, durante un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, se encuentra a su hija Milena herida y descubre que la joven forma parte de un grupo neonazi que defiende valores racistas y homófobos. Para intentar sacar a la joven de ese mundo, Salvador se infiltrará en la banda.

Queen of Chess

Garry Kasparov y Judit Polgár en “Queen of Chess.” Crédito: Netflix | Cortesía

En 1989, una niña húngara de 12 años soñaba con conquistar el mundo del ajedrez, dominado por hombres. Su nombre: Judit Polgár. Este documental que llega ahora a Netflix nos cuenta cómo esa niña prodigio se abrió camino hasta la cima, con el objetivo de derrotar al campeón mundial Garry Kasparov, mientras descubre qué se necesita para convertirse en una de las mejores de todos los tiempos. Documental de hora y media que no se pueden perder quiénes disfrutaron de “The Queen’s Gambit”.

The Strangers – Chapter 3

En la última película de la trilogía “The Strangers” que hoy llega a los cines, Maya (Madelaine Petsch) se enfrenta a los asesinos enmascarados por última vez en un brutal ajuste de cuentas.

