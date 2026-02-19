Pixar lanza el tráiler de “Toy Story 5” con Buzz Lightyear, Woody y Jessie como protagonistas

El tiempo de espera terminó y los fans ya pueden disfrutar del primer vistazo que Disney lanzó de la cinta “Toy Story 5“, confirmando el regreso de los legendarios personajes Buzz Lightyear, Woody y Jessie en una nueva aventura que los enfrenta a una amenaza sin precedentes: una tableta llamada Lilypad.

Este nuevo personaje, cuya voz corre a cargo de Greta Lee, llega a dar un giro de 180 grados a la dinámica de juego tradicional con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su dueña, Bonnie.

Será la pandilla liderada por Woody y Buzz Lightyear quien luchará por demostrar que la tecnología no puede reemplazar la diversión que se genera con los juguetes tradicionales, especialmente durante la etapa de la niñez que se presenta en dicha producción.

La cinta de Disney y Pixar “Toy Story 5” ya ha estrenado su primer tráiler. Crédito: Cortesía

Además de presentar a esta divertida villana, el tráiler de “Toy Story 5” anticipa la esperada reunión entre Woody y Buzz Lightyear tras la decisión del vaquero de dejar la pandilla y empezar a ayudar a los juguetes perdidos al final de la cinta antecesora que se estrenó en 2019.

Los seguidores fieles de esta saga volverán a disfrutar de la participación del reparto original de doblaje, encabezado por Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Greta Lee (Lilypad), Conan O’Brien (Smarty Pants) y Tony Hale (Forky).

Asimismo, regresan: John Ratzenberger como el cerdito “Hamm”; Wallace Shawn como “Rex”; Blake Clark como el siempre leal “Slinky Dog”; Jeff Bergman como “Sr. Cara de Papa”; Anna Vocino como la protectora “Sra. Cara de Papa”; Annie Potts como la aventurera “Bo Peep” y Bonnie Hunt como la sabia muñeca de trapo “Dolly”.

La aventura se completará con la suma de nuevos personajes y actores de doblaje que quedaron confirmados por Disney y Pixar. Se trata de: Craig Robinson como “Atlas”, un alegre hipopótamo de juguete con GPS que habla; Shelby Rabara como el juguete con cámara de nombre “Snappy”; Scarlett Spears como la dulce y tímida “Bonnie”, de 8 años; Mykal-Michelle Harris como “Blaze”, una niña de 8 años que ama a los animales; y Matty Matheson como “Dr. Nutcase”, un juguete temeroso de la tecnología.

“Toy Story 5”, dirigida por el ganador del Premio de la Academia Andrew Stanton por su trabajo en “WALL•E”, “Buscando a Nemo” y “Buscando a Dory”, llegará a las pantallas de cine en Estados Unidos el próximo 19 de junio de 2026.

