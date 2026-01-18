Zootopia 2 se convierte en la película animada más taquillera de Hollywood

La secuela de Disney ‘Zootopia 2’ alcanzó un nuevo hito histórico al recaudar $1.700 millones a nivel mundial, superando a ‘Intensamente 2’ ($1.690) y consolidándose como la película de animación más taquillera de Hollywood de todos los tiempos, según datos de Box Mojo Office.

Sin embargo, el récord absoluto de animación sigue en manos de la producción china ‘Ne Zha 2‘, con $2.250 millones.

Con este resultado, la cinta se posiciona como el noveno estreno más grande de la historia, ubicándose detrás de blockbusters como ‘Spider-Man: No Way Home’ ($1.900) y ‘Avengers: Infinity War’ ($2.000 millones).

La película, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, se estrenó antes del Día de Acción de Gracias con un récord de $559,5 millones en solo cinco días, el mejor debut animado global de la historia. Hasta la fecha, acumula $390 millones a nivel nacional y $1.310 millones en mercados internacionales.

Entre sus logros destacados, ‘Zootopia 2’ es la película animada de Hollywood más rápida en alcanzar los $1.000 millones, además de ser el estreno con clasificación PG más veloz en cruzar esa cifra.

China, un mercado clave

China respondió con especial entusiasmo a esta secuela, contribuyendo con $619 millones, lo que la convierte en la segunda película de Hollywood más taquillera en el país, solo por detrás de ‘Avengers: Endgame’ ($632 millones). Este éxito es significativo dada la histórica resistencia del mercado chino a producciones de Hollywood posteriores a la pandemia.

De acuerdo a citas de Variety, Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, atribuyó el logro al apoyo global de los fans y al talento del equipo de Walt Disney Animation Studios: “Este hito se debe, ante todo, a los fans de todo el mundo, cuyo entusiasmo lo hizo posible”.

La trama de la película reúne nuevamente a la coneja policía Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) y al zorro estafador Nick Wilde (Jason Bateman) para investigar a un misterioso residente reptil (interpretado por Ke Huy Quan).

A pesar del éxito monumental, Disney no ha anunciado oficialmente una tercera entrega, aunque la expectativa por ‘Zootopia 3’ es ya inevitable.

