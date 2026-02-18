Pitbull intentará romper el récord Guinnes en uno de sus shows: ¿Qué hará?

Pitbull se impuso una meta particular para su show en Londres, el próximo 10 de julio. El cantante de origen cubano anunció que aprovechará su presentación en el festival BST Hyde Park para intentar establecer un nuevo récord Guinnes.

El desafío consiste en lograr la mayor concentración de personas usando calvas postizas al mismo tiempo, informó Pitbull en sus redes sociales.

Según las reglas estrictas de la organización, los participantes deberán mantener el accesorio perfectamente asegurado durante al menos un minuto para que el recuento sea válido.

El fenómeno de los “Bald-E’s”

Lo que comenzó como un movimiento viral en redes sociales impulsado por sus seguidores, bajo el nombre de “The Bald E’s”, escaló hasta convertirse en un evento oficial.

Este tributo humorístico al estilo característico de “Mr. Worldwide” ganó tracción gracias al apoyo de figuras como el locutor de la BBC, Greg James, y la entusiasta validación del propio cantante.

“Prepárense para todos los ‘Bald-E’s’ que la van a romper en Hyde Park. Cada vez que te pones esa calva, sabes que vas a vivir uno de los mejores momentos de tu vida. ¡Dale!”, expresó Pitbull, invitando a sus fans a sumarse a la hazaña.

Una noche de estrellas

El concierto no solo será una cita para los buscadores de récords. El cartel del evento cuenta con la participación especial de Kesha, además de compartir programación en el festival con artistas de la talla de Lewis Capaldi y Maroon 5.

Con esta iniciativa, Pitbull refuerza su conexión con un público internacional que ha sabido transformar la música en una experiencia participativa y colectiva.

Las entradas ya están disponibles en los canales oficiales para quienes deseen formar parte de este curioso capítulo de la historia de la cultura pop.

