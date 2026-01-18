Pitbull se prepara para salir de gira por EE.UU.:¿En qué ciudades se presentará?

El ícono global de la música urbana, Pitbull, sacudió la industria del entretenimiento al anunciar oficialmente su esperado regreso a los escenarios con la gira mundial I’m Back Tour.

El rapero y empresario de origen cubano, quien acaba de celebrar su 45º cumpleaños, llevará su inconfundible energía a más de 50 ciudades, recorriendo gran parte de Estados Unidos y Europa.

La ambiciosa producción de Live Nation arrancará el próximo 14 de mayo en West Palm Beach, Florida, en el iTHINK Financial Amphitheatre. Según los detalles revelados, el tour se dividirá en tres tramos estratégicos que permitirán al artista conectar con millones de fanáticos.

El primer segmento estará enfocado exclusivamente en Norteamérica, donde contará con la participación especial de Lil Jon, garantizando un espectáculo lleno de nostalgia y éxitos como “Anthem”.

La gira recorrerá los recintos más importantes de EE. UU. Tras su inicio en Florida, con paradas en Tampa y Charleston, el I’m Back Tour se dirigirá hacia Texas (Houston y Dallas) y la costa oeste, incluyendo fechas en Phoenix, Chula Vista y una presentación estelar en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles el 30 de mayo.

En junio, el tour visitará ciudades como Salt Lake City y Mountain View, antes de cruzar el Atlántico para su etapa europea a mitad de año.

El “Mr. Worldwide” regresará a suelo estadounidense en agosto para cerrar con broche de oro en la costa este y el medio oeste, visitando Nueva York (Wantagh y Syracuse), Virginia, Massachusetts y Pensilvania. El gran cierre de esta travesía musical está previsto para el 26 de septiembre en Shakopee, Minnesota.

Con más de 250 millones de dólares recaudados en giras anteriores, Pitbull promete que este tour será una celebración sin precedentes de su carrera.

