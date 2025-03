De la música a los negocios: Pitbull expande su imperio con Voli 305 en Hard Rock

Hoy en día, más que un artista, Pitbull se ha consolidado como un exitoso hombre de negocios.

Si bien la música fue la vía que lo condujo a sus logros actuales, Armando Christian Pérez ha sabido construir su propio imperio, que incluye su casa disquera Mr. 305, Inc., su marca de licor Voli 305 Vodka, proyectos con la Fórmula 1 en Miami y una alianza con la marca Hard Rock.

El pasado 5 de marzo, en una celebración exclusiva, Pitbull festejó estos logros rodeado de su familia, fanáticos y la prensa en el mismo casino, donde presentó su nuevo sencillo titulado “Tamo Bien”.

La relevancia del número 305

La fecha del evento no fue casualidad.

El 5 de marzo, conocido como el 305 Day, es un día emblemático en Miami, pues el número 305 corresponde al código de área de la ciudad. Pitbull, quien se ha identificado como “Mr. 305” desde sus primeros pasos en la música, celebró en el Hard Rock Live, el área del Hard Rock hotel and Casino de Hollywood, Florida, destinada a eventos en vivo, para compartir con los asistentes sus proyectos actuales, entre estos un poco sobre Voli 305 Vodka.

“En cuanto a la marca Voli 305, esta misma encapsula todo lo que tiene que ver con que yo me haya criado en Miami y siempre tener mentalidad y confianza de progresar para que cuando la gente te diga que no puede suceder y que no va a suceder; que eres loco por tratar de hacer que suceda; es estúpido; es imposible significa que haces las cosas más intensamente”, comentó el artista.

Una alianza destacada

Gracias a su nueva colaboración con Hard Rock International y Seminole Hard Rock, los huéspedes de los cafés, hoteles, casinos y lugares de entretenimiento en vivo de Hard Rock podrán disfrutar de Voli 305 para complementar sus comidas.

No solo está disponible en el Hard Rock Hotel and Casino de Hollywood, sino que la marca de vodka premium ahora se encuentra en el menú de todos los casinos y hoteles de la cadena Hard Rock en los Estados Unidos.

La música en el centro de todo

A pesar de ser un magnate consolidado, Pitbull mantiene intacto su amor por la música.

Recientemente, Pitbull, Enrique Iglesias e IAMChino lanzaron su esperado sencillo “Tamo’ Bien”, incluido en el álbum “Underdogs”.

Esta nueva colaboración fusiona la energía del EDM con los ritmos latinos, creando una atmósfera vibrante que resalta la química entre los tres artistas. Con una producción llena de sintetizadores y un mensaje de empoderamiento, la canción invita a la superación personal, motivando a dejar atrás las adversidades.

