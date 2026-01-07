Ashley Tisdale reveló la razón por la que dejó grupo de mamás famosas

Ashley Tisdale sacudió el mundo del espectáculo con una revelación inesperada: su salida definitiva de un exclusivo círculo de “mamás famosas”.

A través de un artículo titulado “Breaking Up With My Toxic Mom Group”, publicado originalmente en su blog y difundido por medios como The Cut, la actriz detalló cómo una comunidad que prometía apoyo terminó convirtiéndose en una experiencia “tóxica” similar a la escuela secundaria.

Aunque Tisdale no mencionó nombres en su escrito, las redes sociales no tardaron en identificar a las integrantes del grupo, que incluía a celebridades como Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor.

El quiebre se produjo tras constantes episodios de exclusión. Tisdale relató sentirse “invisible” en cenas donde la sentaban al final de la mesa y descubrir, a través de Instagram, que el grupo se reunía sin ella.

“Sentía que estaba de vuelta en la preparatoria”, confesó la intérprete. La situación llegó a su límite cuando decidió confrontarlas mediante un mensaje directo: “Esto es demasiado de secundaria para mí y no quiero seguir participando”.

Según su relato, la reacción de las otras madres fue variada: algunas intentaron minimizarlo sugiriendo que “eran ideas suyas”, mientras que una en particular le envió flores para luego ignorar su agradecimiento.

Tisdale fue tajante al señalar que, aunque no considera que todas sean malas personas —mencionando que “quizás una sí lo es”—, la dinámica era dañina para su salud mental. Con dos hijas pequeñas, Jupiter y Emerson, la actriz concluyó que la maternidad ya es lo suficientemente difícil como para rodearse de personas que no están realmente de su lado.

Tras la publicación, los seguidores notaron que Tisdale dejó de seguir en redes a Duff y Moore, confirmando el fin de una de las amistades más mediáticas de Hollywood.

