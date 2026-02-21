Hilary Duff reacciona al drama del “grupo de madres tóxicas” que involucra a Ashley Tisdale

Hilary Duff decidió hablar abiertamente por primera vez sobre el torbellino mediático que surgió tras las revelaciones de Ashley Tisdale acerca de su experiencia con un “grupo de madres tóxico”. En una reciente entrevista con Los Angeles Times, la artista de 38 años abordó el tema, que dio mucho de que hablar en las redes sociales y en la prensa rosa.

El revuelo comenzó cuando Ashley Tisdale publicó un ensayo para The Cut y una entrada en su blog en diciembre de 2025, titulada “Se te permite dejar tu grupo de mamás”. En el escrito, Tisdale detallaba cómo tomó la difícil decisión de distanciarse de su círculo de amigas madres al sentir que la dinámica se había tornado tóxica, describiendo comportamientos que calificó como de “niña mala” y propios de la escuela secundaria.

Aunque Tisdale no mencionó nombres explícitamente, los seguidores en internet no tardaron en especular, señalando a un grupo de famosas con las que solía ser vista, entre las que se encontraban la propia Hilary Duff, Mandy Moore, Meghan Trainor y la influencer gastronómica Gaby Dalkin.

¿Cómo reaccionó Hilary Duff?

Ante la pregunta directa del medio sobre cómo ha vivido este drama viral, Duff respondió con filosofía, aunque reconociendo la dificultad de lidiar con el escrutinio público. La actriz recordó que esta exposición no es nueva para ella, ya que lleva desde los 15 años bajo el foco mediático.

Sin embargo, señaló que la situación se ha intensificado con la era de las redes sociales y los comentaristas digitales en busca de contenido viral. “Es difícil porque piensas: ‘Espera, vaya, esa persona tenía razón’ y ‘Vaya, esa persona no sabe de lo que habla'”, explicó Duff sobre la matriz de opiniones y suposiciones que circulan en línea.

Cuando se le preguntó si es capaz de ignorar todo este revuelo, Duff fue honesta: “Depende del día”. Para la estrella, el equilibrio se encuentra en la vida familiar y los placeres sencillos. “Saber que puedo abrir las puertas traseras, jugar al fútbol en familia, tomar un jacuzzi… ese es el propósito de la vida. Cuando hay alguna locura, voy a casa y silencio el ruido“, confesó.

A pesar de que hasta ahora Hilary Duff no se había pronunciado públicamente, su esposo, Matthew Koma, sí reaccionó en su momento al ensayo de Tisdale de una manera que muchos interpretaron como una indirecta.

En una historia de Instagram, Koma compartió una imagen editada donde su rostro aparecía sobre el cuerpo de Tisdale French, sentado en un sofá. Acompañó la foto con un titular ficticio de The Cut que decía: “Cuando eres la persona más sorda y obsesionada consigo misma del mundo, otras madres tienden a centrar su atención en sus hijos pequeños reales”. La publicación, que avivó aún más la controversia, llevaba como pie de foto: “Lea mi nueva entrevista con @TheCut”.

Por la promoción de su nuevo disco, ‘Luck… or Something’, que se estrenó este 20 de febrero, Hilary Duff ha ofrecido diferentes entrevistas y ha hablado no solo de su música, también de su vida personal.

