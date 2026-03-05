Hilary Duff revela que recibió “cero educación” en su infancia como actriz

Si bien para millones de adolescentes de los años 2000, Hilary Duff fue la guía para sobrevivir a la secundaria a través de su personaje Lizzie McGuire, la realidad de su propia educación fue muy diferente. La actriz y cantante reveló recientemente que, debido a su temprana carrera artística, recibió lo que ella misma califica como una formación académica “mediocre”.

En una sincera conversación con la cantante Jessie Ware y su madre, Lennie, en el podcast Table Manners, Duff habló sin tapujos sobre su inusual infancia. Al ser cuestionada sobre si había recibido educación en casa, la actriz respondió con un guiño cómplice, confirmando que fue “apenas” una educación.

“Recibí cero educación de niña”, confesó Duff, revelando que fue su madre quien tomó la iniciativa para que obtuviera su certificado de educación secundaria (GED). A pesar de esta falta de formación tradicional, la estrella de Una cita con el pasado no se siente en desventaja. “Sé mucho sobre muchas cosas”, afirmó, explicando que desde pequeña fue una ávida lectora y que aprendió por sí misma sobre los temas que realmente le apasionaban.

Sobre la educación de sus hijos

Lejos de arrepentirse de no haber cursado estudios superiores, Duff lo ve como parte de su viaje único.

Con humor, admitió que no le da vergüenza desconocer fechas exactas de eventos históricos, bromeando que “para eso existen Google y ChatGPT”.

“Creo que ya no me importa que mi educación no haya sido excelente”, reflexionó la actriz, “porque siento que tengo fortalezas en otras áreas y eso me ayuda. Y no me da vergüenza preguntar sobre cualquier tema”, mencionó.

Sin embargo, cuando se trata de sus cuatro hijos, la historia es completamente diferente. Para Luca (13), Banks (7), Mae (4) y Townes (1), Duff considera que recibir una buena educación es “mucho más importante”.

La actriz, casada con el músico Matthew Koma, valora profundamente el sistema educativo en el que están inmersos sus hijos y disfruta aprendiendo de ellos.

“Algo genial ha sido conectar con mi hijo y que me enseñe cosas que no sabía porque está recibiendo una educación excelente“, compartió Duff.

En la actualidad, Duff está promocionando su nuevo disco ‘Luck… or Something’, en él aborda temas como la adultez, el amor, el desamor y el abandono paterno.

