Hilary Duff deslumbra en el arranque de su gira “The Lucky Me”

La esperada gira mundial de Hilary Duff, “The Lucky Me”, ya comenzó con una espectacular noche de estreno. La cantante y actriz subió al escenario del iTHINK Financial Amphitheatre en West Palm Beach, Florida, este 21 de junio, ofreciendo un concierto que recorrió toda su carrera.

El setlist de la noche inaugural confirma que la gira es una versión ampliada y mejorada de su anterior “Small Rooms, Big Nerves Tour”. La nueva producción también incluyen canciones de su nuevo álbum, “Luck… or something”.

La estrella del pop sorprendió al público con el estreno en directo de varias canciones de su nuevo álbum, incluyendo “Growing Up”, “Holiday Party” y “Adult Size Medium”. Pero sin duda, los momentos más emotivos llegaron cuando interpretó “Play With Fire” y “Anywhere but Here“, dos temas que no formaban parte de su repertorio en vivo desde hace casi 20 años.

Este fue el repertorio completo que Hilary Duff interpretó en West Palm Beach:

“Wake Up”

“So Yesterday”

“Roommates”

“Weather for Tennis”

“Play With Fire”

“Breathe In. Breathe Out.”

“Sparks”

“Future Tripping”

“With Love”

“Beat of My Heart”

“You, from the Honeymoon”

“Anywhere but Here”

“Growing Up”

“Fly”

“Holiday Party”

“We Don’t Talk”

“Why Not”

“Adult Size Medium”

“Come Clean”

“Mature”

“What Dreams Are Made Of”

La gira mundial

Tras el exitoso arranque en Florida, Hilary Duff recorrerá Norteamérica durante todo el verano, para luego cruzar el Atlántico y presentarse en Europa. La gira continuará en septiembre con conciertos en el Reino Unido e Irlanda, para luego viajar a Australia y Nueva Zelanda en octubre.

La aventura no termina ahí: en 2027, la cantante tiene programadas fechas en Canadá y México, cerrando así una de sus giras más ambiciosas en casi dos décadas.

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