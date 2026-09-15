Ventas navideñas en EE.UU. superarán los $1.7 billones de dólares este año, según Deloitte

A pesar del aumento del costo de vida que en los últimos meses ha frenado considerablemente el gasto de los consumidores estadounidenses debido a los altos precios de los bienes esenciales y discrecionales, un informe publicado recientemente por la firma consultora Deloitte indica que las ventas navideñas podrían aumentar hasta un 4.8% este año.

Según datos del análisis, la cifra representa un ligero aumento desde el 4.1% registrado el año pasado. En este sentido, las ventas navideñas podrían alcanzar los $1,71 billones de dólares en comparación con los $1,63 billones del 2025.

Para Natalie Martini, vicepresidenta de Deloitte, “los consumidores siguen dando importancia a que las fiestas sean especiales para sus amigos y familiares, al tiempo que toman decisiones conscientes”, dijo.

En el informe donde se evaluaron datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Oficina de Análisis Económico, la firma pronostica que la renta personal aumentará del 4.5% al 5.2%, esto debido a los ajustes salariales, lo que impulsará el gasto durante la temporada decembrina.

Desde que se disparó la inflación en Estados Unidos, muchos minoristas han luchado con los cambios de hábitos de los consumidores, quienes se mantienen cautelosos en cuanto a cómo, dónde y en qué gastan su dinero, por lo que se han vuelto más selectivos a la hora de hacer sus compras y, en la mayoría de las veces, esperan las temporadas de ofertas y promociones para ahorrar unos cuantos centavos.

Sin embargo, en el análisis, Deloitte prevé que, durante la temporada decembrina, las ventas en línea aumenten aproximadamente un 8.4%, es decir, entre los $316,100 y $318,900 millones de dólares, en comparación con los $294,000 millones de dólares del año pasado.

“Se espera que el continuo crecimiento de las ventas de comercio electrónico se vea impulsado, además, por el uso constante que hacen los consumidores de herramientas digitales para investigar, comparar y completar compras en todas las categorías”, agregó Akrur Barua, economista de Deloitte Insights.

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