Descubren misteriosos ataúdes cerca de la residencia del gobernador de Dakota del Norte

Durante los trabajos llevados a cabo para ampliar la valla y el camino de acceso hacia la residencia donde habita Kelly Armstrong, gobernador de Dakota del Norte, se descubrieron siete ataúdes antiguos, los cuales todavía contenían restos humanos, entre ellos los de un niño pequeño.

El hallazgo se produjo cerca de la propiedad construida en la ciudad de Bismarck, condado de Burleigh y donde habita el mandatario republicano desde el 15 de diciembre de 2024.

De acuerdo con la revista People, los contratistas encargados de realizar mejoras a la seguridad del entorno que rodea a la propiedad fueron quienes descubrieron los féretros.

Al respecto, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de Dakota del Norte señaló que, como parte de la obra se realizó un proceso de excavación con varios meses de duración.

El descubrimiento de siete ataúdes y una caja de madera vacía hizo necesario poner en marcha una investigación realizada por un grupo de arqueólogos tratando de seguirle el rastro a lo que pareció ser un antiguo cementerio.

Los trabajos de excavación en la zona cercana a la residencia donde vive el gobernador de Dakota del Norte se prolongaron durante semanas. (Crédito: Tom Williams / AP)

Así fue cómo se determinó que los restos hallados probablemente correspondían a dos mujeres, dos hombres, dos adolescentes y un niño pequeño.

El punto es que, en el pasado, parte del terreno donde se asienta la residencia del gobernador Armstrong era una extensión del primer cementerio local, el cual se cree estuvo activo entre 1873 y 1877.

Posteriormente, la mayor parte de los ataúdes con restos se trasladaron a otros panteones de la zona. Sin embargo, se cree que algunos féretros estaban colocados hacia los costados del campo santo y, en su momento, resultó complejo descubrir su ubicación.

En una entrevista concedida al periódico The Bismarck Tribune, Kara Haff, portavoz de la Sociedad Histórica Estatal de Dakota del Norte, mencionó que los contratistas ya salieron del feudo, pero probablemente podrían regresar ya que existen al menos 80 puntos en la zona de Bismarck faltantes por revisar.

Anticipándose a la situación, el gobierno local conversa con los dueños de varias funerarias para que les apoyen recibiendo los posibles restos a encontrar enviándolos a otros cementerios locales.

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