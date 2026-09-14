Costco encarece el aceite de motor Kirkland y limita las compras por cliente

En medio de un aumento del precio del petróleo y la gasolina que ya están afectando los hogares estadounidenses, esta semana la cadena de club de precios Costco anunció un aumento en el aceite de motor de su marca Kirkland; además, limitará las compras por cliente.

La cadena minorista detalló que ahora el costo del paquete de dos cuartos de aceite de motor totalmente sintético Kirkland Signature pasará de los $30 dólares a los $58 dólares; asimismo, los clientes solo podrán adquirir dos cajas por semana. Lo mismo se implementará para el aceite de motor totalmente sintético de Mobil 1, el cual actualmente se vende por $44 dólares y se limitará su compra a cinco paquetes por membresía.

Este ajuste de precios podría representar un duro golpe para el presupuesto de algunos consumidores estadounidenses, quienes buscan ahorrar dinero comprando su propio aceite de motor en medio de un elevado costo de otros bienes esenciales como alimentos y servicios básicos.

En los últimos siete meses, el suministro de petróleo proveniente del Oriente Medio ha estado lidiando con las fuertes interrupciones debido al cierre del estrecho de Ormuz provocado por el conflicto contra Irán, y en el caso del aceite de motor sintético que depende de los aceites base del Grupo III a partir del refinado de petróleo crudo, Estados Unidos importa al menos un 40% de estos aceites.

Hasta los momentos, solo Costco ha implementado estos ajustes de precios; sin embargo, no se descarta que otros minoristas como Walmart, Amazon y AutoZone aumenten el precio de los aceites de motor o limiten el número de compra por cliente.

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