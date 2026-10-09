3 signos del zodiaco deben estar muy atentos a la Luna Nueva de octubre

La Luna Nueva del 10 de octubre afecta a todos los signos del zodiaco, pero algunos deben estar más atentos a sus efectos porque vivirán un verdadero punto de inflexión.

De acuerdo con astrólogos, Libra, Géminis y Acuario experimentarán los mayores cambios. Esta lunación ocurrirá en Libra, signo relacionado con el equilibrio, las relaciones y la búsqueda de armonía.

Sin embargo, su influencia simbólica no se limita al amor: también invita a recuperar la creatividad, replantear objetivos y reconocer qué personas contribuyen verdaderamente al crecimiento personal.

Con Venus retrógrado en Escorpio y varios movimientos planetarios importantes durante octubre, el mensaje principal será revisar el pasado antes de avanzar, según un reporte de Spiritualify.org.

Y para estos tres signos, la felicidad podría comenzar cuando dejen de organizar su futuro alrededor de antiguas decepciones y se permitan explorar nuevas posibilidades.

1. Libra

Para Libra, la Luna Nueva del 10 de octubre representa un reinicio personal. Este signo podría sentirse motivado a redefinir su identidad, cambiar sus prioridades y tomar decisiones que reflejen mejor quién es en la actualidad.

En el amor, Venus retrógrado invita a revisar relaciones y deseos que parecían olvidados.

Antes de recuperar una historia del pasado, será importante preguntarse si existen condiciones para construir un vínculo más saludable y equilibrado.

En el terreno profesional, el apoyo de amigos, colegas y contactos podría abrir nuevas puertas.

El 15 de octubre será una fecha simbólicamente favorable para compartir ideas y explorar colaboraciones.

Hacia el 25 de octubre, el regreso de Venus a Libra representa, dentro de esta interpretación astrológica, una oportunidad para reforzar la autoestima, recuperar el atractivo personal y reavivar la creatividad.

La clave estará en elegir relaciones y proyectos que ofrezcan reciprocidad, no solamente aprobación.

2. Géminis

Géminis será otro de los signos que deberá prestar atención a esta lunación. La conexión entre Libra y Géminis, ambos signos de aire, se asocia con nuevas ideas, experiencias estimulantes y una mayor disposición a disfrutar la vida.

En el amor, podría ser un buen momento para conocer personas, recuperar la espontaneidad o dar una oportunidad a una conexión interesante.

Sin embargo, la invitación también alcanza la expresión artística, los proyectos personales y las actividades que despiertan entusiasmo.

El sextil entre Marte y Urano del 7 de octubre simboliza una apertura a los cambios inesperados.

Una conversación, una invitación o una idea creativa podrían convertirse en el impulso necesario para salir de la rutina.

El 15 de octubre, el sextil entre el Sol y Júpiter refuerza simbólicamente la comunicación y la confianza.

Géminis podrá aprovechar esta etapa dedicando tiempo a sus proyectos y estableciendo hábitos que permitan mantener el entusiasmo más allá de los primeros días.

3. Acuario

Para Acuario, la Luna Nueva en Libra representa una oportunidad para ampliar horizontes y recuperar la confianza en sus planes a largo plazo.

Los viajes, los estudios, la enseñanza y los proyectos editoriales podrían convertirse en temas importantes durante este periodo.

El 15 de octubre, Plutón directo en Acuario simboliza una transformación relacionada con la identidad y el rumbo personal.

Quizá sea momento de abandonar expectativas antiguas y apostar por una dirección más coherente con tus aspiraciones actuales.

Las relaciones también desempeñarán un papel relevante. Una pareja, un mentor, un cliente o un colaborador podría aportar una perspectiva valiosa y ayudarte a desarrollar una idea.

El 16 de octubre, el trígono entre Marte y Saturno invita a organizar los siguientes pasos.

Establecer fechas, distribuir responsabilidades y definir objetivos realistas permitirá transformar el optimismo en un proyecto concreto.