3 signos del zodiaco deben estar muy atentos a la Luna Nueva de octubre
Predicciones de astrólogos indican que la Luna Nueva de octubre 2026 será un punto de inflexión para estos tres signos del zodiaco
La Luna Nueva del 10 de octubre afecta a todos los signos del zodiaco, pero algunos deben estar más atentos a sus efectos porque vivirán un verdadero punto de inflexión.
De acuerdo con astrólogos, Libra, Géminis y Acuario experimentarán los mayores cambios. Esta lunación ocurrirá en Libra, signo relacionado con el equilibrio, las relaciones y la búsqueda de armonía.
Sin embargo, su influencia simbólica no se limita al amor: también invita a recuperar la creatividad, replantear objetivos y reconocer qué personas contribuyen verdaderamente al crecimiento personal.
Con Venus retrógrado en Escorpio y varios movimientos planetarios importantes durante octubre, el mensaje principal será revisar el pasado antes de avanzar, según un reporte de Spiritualify.org.
Y para estos tres signos, la felicidad podría comenzar cuando dejen de organizar su futuro alrededor de antiguas decepciones y se permitan explorar nuevas posibilidades.
1. Libra
Para Libra, la Luna Nueva del 10 de octubre representa un reinicio personal. Este signo podría sentirse motivado a redefinir su identidad, cambiar sus prioridades y tomar decisiones que reflejen mejor quién es en la actualidad.
En el amor, Venus retrógrado invita a revisar relaciones y deseos que parecían olvidados.
Antes de recuperar una historia del pasado, será importante preguntarse si existen condiciones para construir un vínculo más saludable y equilibrado.
En el terreno profesional, el apoyo de amigos, colegas y contactos podría abrir nuevas puertas.
El 15 de octubre será una fecha simbólicamente favorable para compartir ideas y explorar colaboraciones.
Hacia el 25 de octubre, el regreso de Venus a Libra representa, dentro de esta interpretación astrológica, una oportunidad para reforzar la autoestima, recuperar el atractivo personal y reavivar la creatividad.
La clave estará en elegir relaciones y proyectos que ofrezcan reciprocidad, no solamente aprobación.
2. Géminis
Géminis será otro de los signos que deberá prestar atención a esta lunación. La conexión entre Libra y Géminis, ambos signos de aire, se asocia con nuevas ideas, experiencias estimulantes y una mayor disposición a disfrutar la vida.
En el amor, podría ser un buen momento para conocer personas, recuperar la espontaneidad o dar una oportunidad a una conexión interesante.
Sin embargo, la invitación también alcanza la expresión artística, los proyectos personales y las actividades que despiertan entusiasmo.
El sextil entre Marte y Urano del 7 de octubre simboliza una apertura a los cambios inesperados.
Una conversación, una invitación o una idea creativa podrían convertirse en el impulso necesario para salir de la rutina.
El 15 de octubre, el sextil entre el Sol y Júpiter refuerza simbólicamente la comunicación y la confianza.
Géminis podrá aprovechar esta etapa dedicando tiempo a sus proyectos y estableciendo hábitos que permitan mantener el entusiasmo más allá de los primeros días.
3. Acuario
Para Acuario, la Luna Nueva en Libra representa una oportunidad para ampliar horizontes y recuperar la confianza en sus planes a largo plazo.
Los viajes, los estudios, la enseñanza y los proyectos editoriales podrían convertirse en temas importantes durante este periodo.
El 15 de octubre, Plutón directo en Acuario simboliza una transformación relacionada con la identidad y el rumbo personal.
Quizá sea momento de abandonar expectativas antiguas y apostar por una dirección más coherente con tus aspiraciones actuales.
Las relaciones también desempeñarán un papel relevante. Una pareja, un mentor, un cliente o un colaborador podría aportar una perspectiva valiosa y ayudarte a desarrollar una idea.
El 16 de octubre, el trígono entre Marte y Saturno invita a organizar los siguientes pasos.
Establecer fechas, distribuir responsabilidades y definir objetivos realistas permitirá transformar el optimismo en un proyecto concreto.