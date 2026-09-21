Toys ‘R’ Us anuncia la apertura de 120 nuevas tiendas en EE. UU. durante la temporada decembrina

Recientemente, la popular cadena minorista de juguetes, artículos electrónicos, y productos para niños, Toys “R” Us, anunció su expansión en el mercado con la apertura de 120 tiendas más en el país.

Con estas nuevas inauguraciones, la compañía elevará su número de tiendas de 40 a 160 este año, aunque aún no se conoce con exactitud dónde estarán ubicados los nuevos locales ni tampoco sus fechas de apertura individuales; sin embargo, Toys “R” Us aseguró que le seguirán ofreciendo a sus clientes excelente calidad y precios en sus artículos para la temporada decembrina.

En este sentido, Jamie Uitdenhowen, vicepresidente ejecutivo de Toys”R”Us en WHP Global, declaró: “Este es un momento crucial para Toys”R”Us, ya que estamos expandiendo significativamente nuestra presencia en todo Estados Unidos”.

Su expansión también se produce en un momento de recuperación, luego de que en septiembre del 2017 se acogiera al Capítulo 11 por bancarrota tras acumular una deuda de $5,000 millones de dólares.

Por lo que su regreso representa la reconstrucción de la marca y su presencia en el mercado, tras haber estado en tiendas más pequeñas y supermercados como Macy’s o su asociación con Go! Retail Group.

En el comunicado, la compañía aseguró que continuará ofreciendo juguetes de colección, además de la presentación de “Creator Studios”, un espacio para que creadores de contenido puedan producir, realizar eventos, lanzamientos y presentaciones relacionados con juguetes. Hasta el momento, este espacio se podrá conseguir en cinco estados: Nueva Jersey, Minnesota, California, Colorado, Chicago e Illinois.

Finalmente, el minorista especializado en juguetes también afirmó que confía en el rendimiento de su negocio global, que abarca unas 1,680 tiendas físicas y virtuales en más de 37 países, generando al año en ventas hasta $2,000 millones de dólares.

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