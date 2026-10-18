Spirit Christmas anuncia la apertura de nuevas tiendas: ¿Dónde estarán ubicadas?

A tan solo semanas de iniciar una de las festividades más esperadas del año, la cadena de tiendas temporales para artículos navideños Spirit Christmas anunció la apertura de nuevas tiendas desde este sábado 17 de octubre con el propósito de seguir ofreciéndole a sus clientes los mejores productos para la temporada decembrina.

Al respecto, Kym Sarkos, vicepresidenta ejecutiva de Spirit, comentó en un comunicado que “las fiestas son mucho más que lo que hay debajo del árbol. Se trata de las tradiciones a las que las familias regresan año tras año y de la magia de crear otras nuevas. Spirit Christmas se creó para celebrar ese sentimiento”, destacó.

La cadena, que cuenta con tan solo 2 años en el mercado, logró cuadruplicar sus tiendas con la inauguración de al menos 30 tiendas en el país el año pasado, caracterizándose por ofrecerle a los consumidores estadounidenses “un destino único para todo lo relacionado con la Navidad”, donde se podrá comprar desde calcetines navideños, regalos, decoración, figuras animatrónicas, entre otros. Además, algunos establecimientos ofrecen tomarse fotos con Papá Noel.

¿Dónde abrirá Spirit Christmas sus próximas tiendas?

De acuerdo con el comunicado, hasta los momentos las ubicaciones previstas a inaugurar son las siguientes:

Mays Landing, Nueva Jersey

Riverdale, Nueva Jersey

Marlton, Nueva Jersey

Winter Garden, Florida

Youngstown, Ohio

Manchester, Connecticut

Milford, Connecticut

Clearwater, Florida

Coral Springs, Florida

Jacksonville, Florida

Aurora, Illinois

Bloomingdale, Illinois

Joliet, Illinois

Springfield, Illinois

Clarksville, Indiana

Fort Wayne, Indiana

Hobart, Indiana

Dartmouth, Massachusetts

Natick, Massachusetts

North Attleborough, Massachusetts

Waldorf, Maryland

Flint, Michigan

Grand Rapids, Michigan

Macomb, Michigan

Taylor, Michigan

Mebane, Carolina del Norte

Rockaway, Nueva Jersey

Albany, Nueva York

Buffalo, Nueva York

Newburgh, Nueva York

Scarsdale, Nueva York

Dayton, Ohio

Mentor, Ohio

North Olmsted, Ohio

Bethel Park, Pensilvania

Erie, Pensilvania

Mechanicsburg, Pensilvania

Springfield, Pensilvania

Charleston, Carolina del Sur

Knoxville, Tennessee

Nashville, Tennessee

Colonial Heights, Virginia

Manassas, Virginia

Spirit Christmas también es conocida por ser la filial de la famosa cadena Spirit Halloween, la cual también se caracteriza por ofrecer artículos temporales de decoración, disfraces, accesorios, entre otros, alusivos a la temporada de festividad.

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