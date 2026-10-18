Spirit Christmas anuncia la apertura de nuevas tiendas: ¿Dónde estarán ubicadas?
La cadena de artículos de temporada cuenta con dos años de relanzamiento en el mercado y más de 30 tiendas
A tan solo semanas de iniciar una de las festividades más esperadas del año, la cadena de tiendas temporales para artículos navideños Spirit Christmas anunció la apertura de nuevas tiendas desde este sábado 17 de octubre con el propósito de seguir ofreciéndole a sus clientes los mejores productos para la temporada decembrina.
Al respecto, Kym Sarkos, vicepresidenta ejecutiva de Spirit, comentó en un comunicado que “las fiestas son mucho más que lo que hay debajo del árbol. Se trata de las tradiciones a las que las familias regresan año tras año y de la magia de crear otras nuevas. Spirit Christmas se creó para celebrar ese sentimiento”, destacó.
La cadena, que cuenta con tan solo 2 años en el mercado, logró cuadruplicar sus tiendas con la inauguración de al menos 30 tiendas en el país el año pasado, caracterizándose por ofrecerle a los consumidores estadounidenses “un destino único para todo lo relacionado con la Navidad”, donde se podrá comprar desde calcetines navideños, regalos, decoración, figuras animatrónicas, entre otros. Además, algunos establecimientos ofrecen tomarse fotos con Papá Noel.
¿Dónde abrirá Spirit Christmas sus próximas tiendas?
De acuerdo con el comunicado, hasta los momentos las ubicaciones previstas a inaugurar son las siguientes:
- Mays Landing, Nueva Jersey
- Riverdale, Nueva Jersey
- Marlton, Nueva Jersey
- Winter Garden, Florida
- Youngstown, Ohio
- Manchester, Connecticut
- Milford, Connecticut
- Clearwater, Florida
- Coral Springs, Florida
- Jacksonville, Florida
- Aurora, Illinois
- Bloomingdale, Illinois
- Joliet, Illinois
- Springfield, Illinois
- Clarksville, Indiana
- Fort Wayne, Indiana
- Hobart, Indiana
- Dartmouth, Massachusetts
- Natick, Massachusetts
- North Attleborough, Massachusetts
- Waldorf, Maryland
- Flint, Michigan
- Grand Rapids, Michigan
- Macomb, Michigan
- Taylor, Michigan
- Mebane, Carolina del Norte
- Rockaway, Nueva Jersey
- Albany, Nueva York
- Buffalo, Nueva York
- Newburgh, Nueva York
- Scarsdale, Nueva York
- Dayton, Ohio
- Mentor, Ohio
- North Olmsted, Ohio
- Bethel Park, Pensilvania
- Erie, Pensilvania
- Mechanicsburg, Pensilvania
- Springfield, Pensilvania
- Charleston, Carolina del Sur
- Knoxville, Tennessee
- Nashville, Tennessee
- Colonial Heights, Virginia
- Manassas, Virginia
Spirit Christmas también es conocida por ser la filial de la famosa cadena Spirit Halloween, la cual también se caracteriza por ofrecer artículos temporales de decoración, disfraces, accesorios, entre otros, alusivos a la temporada de festividad.
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