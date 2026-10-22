Atacan a balazos un autobús con estudiantes en Sinaloa, noroeste de México; chofer herido logra salvarlos

Un conductor de transporte público resultó herido durante un ataque armado contra un autobús que trasladaba estudiantes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en el sur de Sinaloa, México. El chofer logró escapar de los disparos y llegar a un punto de vigilancia militar, donde pidió ayuda para recibir atención médica.

La agresión ocurrió en la colonia Francisco I. Madero, cuando hombres armados abrieron fuego contra la unidad en la que viajaban jóvenes que se dirigían a sus actividades escolares. Los disparos rompieron los cristales del vehículo y provocaron momentos de pánico entre los pasajeros.

Hugo “N”, de 56 años, conducía el autobús cuando escuchó las primeras detonaciones. De acuerdo con los reportes disponibles, detuvo momentáneamente la marcha y se agachó para protegerse de las balas que impactaron cerca de su posición.

Después de recuperarse de la impresión, volvió a poner en movimiento la unidad y aceleró para alejarse del lugar. Su objetivo fue alcanzar un punto de observación del Ejército, donde los militares le brindaron auxilio.

El operador sufrió una lesión en uno de los brazos, causada por esquirlas, y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades indicaron que los estudiantes no presentaron heridas por arma de fuego, aunque algunos sufrieron crisis nerviosas por la violencia que presenciaron.

En Escuinapa, Sinaloa, se registró una agresión armada dirigida contra el conductor de un autobús de transporte público que cubría la ruta El Robalito?Escuinapa, en el que viajaban estudiantes de secundaria y otros pasajeros.



De acuerdo con los primeros reportes, el conductor? — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 22, 2026

Despliegan operativo para encontrar a los atacantes

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la agresión y señaló que integrantes del Grupo Interinstitucional participaron en las labores de asistencia y búsqueda de los responsables. Según versiones difundidas por medios locales, dos hombres armados que viajaban en otro vehículo dispararon contra la zona del conductor antes de escapar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los agresores ni el motivo del ataque. El Gabinete de Seguridad federal informó que mantiene recorridos preventivos para proteger a la población y aseguró que la situación en el lugar se encuentra controlada.

La agresión generó preocupación entre las familias de los estudiantes que utilizan el transporte público para acudir a sus centros educativos. Sin embargo, las corporaciones de seguridad no han detallado si los atacantes tenían algún objetivo específico contra el conductor o si la unidad fue agredida por otras circunstancias. Tampoco se han reportado detenciones relacionadas con el caso. El ataque se registró en un estado que enfrenta una prolongada crisis de violencia vinculada con disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Los enfrentamientos se intensificaron en septiembre de 2024, después de la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada. Desde entonces, Sinaloa ha registrado homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos federales y estatales.

En Escuinapa, otro hecho violento ocurrió el pasado 11 de octubre, cuando fue asesinado José Francisco López Bribiesca, coordinador municipal de Protección Civil. Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables del ataque al autobús, mientras continúa la preocupación por la seguridad de estudiantes y trabajadores del transporte en la región.

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