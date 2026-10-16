“La caída de El Mayo”: nueva serie documental relata la historia detrás de la captura del capo sinaloense

La plataforma Netflix presentó el primer tráiler de “La caída de El Mayo”, una serie documental que reconstruye la historia de Ismael “El Mayo” Zambada y las circunstancias que llevaron a su detención en Estados Unidos, después de décadas en las que permaneció fuera del alcance de las autoridades.

La producción se estrenará el próximo 29 de octubre de 2026 y estará integrada por tres episodios de aproximadamente 59 minutos cada uno.

A través de testimonios, material de archivo y documentos judiciales, la serie busca examinar uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente del narcotráfico mexicano.

La plataforma dio a conocer el adelanto de esta producción, que aborda el poder que acumuló Zambada durante años y las circunstancias que rodearon su llegada a territorio estadounidense.

La serie recorre la trayectoria de Zambada, desde su consolidación como una de las principales figuras del Cártel de Sinaloa hasta los acontecimientos del 25 de julio de 2024, cuando quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses tras aterrizar en un aeropuerto de Nuevo México.

Fue uno de los hombres más buscados de México y logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante décadas.

Esta es la historia detrás de su caída. ‘La caída de El Mayo’ se estrena el 29 de octubre, solo en Netflix. pic.twitter.com/wXX9kSTtsg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 15, 2026

En la aeronave también viajaba Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con quien Zambada mantuvo vínculos dentro de la organización criminal.

Uno de los principales ejes de la producción es esclarecer, a partir de testimonios y documentos, las circunstancias de aquella detención. El caso generó distintas versiones después de que Zambada sostuviera que fue engañado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.

La investigación plantea interrogantes sobre una posible traición, el papel de Guzmán López y la posibilidad de que detrás del traslado hubiera una operación previamente organizada. Estos escenarios forman parte de las preguntas que la serie busca examinar, sin que ello implique que todas las versiones estén confirmadas.

Testimonios y documentos para reconstruir su historia

Dirigida por Darren Foster, ganador de premios Emmy y Peabody, y el cineasta mexicano Miguel Fernández Flores, la producción reúne entrevistas con periodistas, agentes de seguridad, políticos y personas vinculadas con el entorno del Cártel de Sinaloa.

El documental también incorpora material de archivo y la revisión de cientos de expedientes judiciales de México y Estados Unidos para reconstruir los acontecimientos desde distintas perspectivas.

Entre los testimonios destacados se encuentra el de la periodista María Scherer Ibarra, quien entrevistó a Zambada semanas antes de su captura. Su participación aporta contexto sobre el personaje y los años en que consiguió mantenerse alejado de la exposición pública.

De acuerdo con los realizadores, uno de los principales desafíos de la investigación fue la escasez de registros audiovisuales del narcotraficante antes de su detención.

Por ello, las entrevistas y los relatos de personas que tuvieron contacto con él resultaron fundamentales para reconstruir distintos momentos de su trayectoria.

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