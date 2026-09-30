EE.UU. va contra red del Cártel de Sinaloa y advierte sanciones a funcionarios mexicanos que lo apoyen

El gobierno de Estados Unidos amplió su ofensiva contra la estructura del cártel de Sinaloa y advirtió que también perseguirá a funcionarios mexicanos que presuntamente faciliten las operaciones de la organización criminal. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, afirmó este miércoles que las recientes sanciones del Departamento del Tesoro buscan golpear a toda la red vinculada con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, líder de La Mayiza, una facción del cártel de Sinaloa e hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

“Vamos contra toda la red. No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo”, escribió Johnson en X. El diplomático destacó que las autoridades estadounidenses están enfocando las medidas en los recursos financieros de la organización. “Los estamos golpeando donde más les duele: su dinero”, señaló.

Las sanciones de OFAC @USTreasury contra el líder del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y casi 50 objetivos muestran lo que significa ir contra toda la red. No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas? pic.twitter.com/oqw54lrU6r — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 30, 2026

Sanciones alcanzan a exfuncionarios mexicanos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó el martes a 21 personas y 25 empresas relacionadas con La Mayiza. Entre los señalados aparecen Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado y exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como su hermano Luis Alfonso Torres Torres. También fueron incluidos Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Ciudad Juárez y exasesor legislativo del gobierno de Baja California.

Según las autoridades estadounidenses, estos actores formarían parte de una estructura de “narcocorrupción” que habría permitido a la organización criminal mantener operaciones y mover recursos. Johnson recordó además que Estados Unidos ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”; René Arzate García, “La Rana”, y Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.

“Estamos dejando claro que quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse. La justicia prevalecerá”, afirmó. Las nuevas medidas se producen meses después de que Estados Unidos señalara a funcionarios de Sinaloa por presuntamente proteger operaciones del cártel a cambio de sobornos.

A finales de abril, el Departamento de Justicia acusó formalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales. Entre los mencionados estuvieron el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázarez y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, además de exmandos de seguridad.

Johnson también destacó acciones contra integrantes del Tren de Aragua y sostuvo que la designación de estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras proporciona a Washington herramientas adicionales para perseguir a sus líderes, finanzas y redes. “Las organizaciones terroristas no tienen dónde esconderse”, escribió.

Sigue leyendo: