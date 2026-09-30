Quién es Carlos Torres, exesposo de una gobernadora mexicana sancionado por EE.UU. por vínculos con el narco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en una lista de personas y empresas sancionadas por presuntos vínculos con una estructura relacionada con la facción conocida como “La Mayiza”, del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Torres habría utilizado sus relaciones e influencia política para favorecer las operaciones de una red criminal en Baja California. Las autoridades estadounidenses también lo relacionan con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado como dirigente de “Los Rusos”, una estructura vinculada a “La Mayiza” en la entidad.

La acción anunciada el 29 de septiembre contempla sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas, según el Departamento del Tesoro estadounidense. Entre los señalados también aparece Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres.

Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, Carlos Torres habría mantenido una alianza con “El Ruso” y presuntamente habría recibido pagos para permitir que integrantes de la organización operaran con protección en Baja California.

Las acusaciones forman parte de una investigación más amplia sobre una presunta red de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.

Carlos Torres niega los señalamientos

Horas después de conocerse la sanción, Carlos Torres rechazó públicamente cualquier vínculo con grupos criminales y afirmó que está dispuesto a colaborar con las investigaciones.

En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que no pretende esconderse y pidió que, si existe una investigación en su contra, se presenten las pruebas correspondientes.

También señaló que realizará las gestiones necesarias ante las autoridades estadounidenses para aclarar su inclusión en la lista de la OFAC.

Torres afirmó que es el principal interesado en que concluya esto y que confía en que los hechos puedan esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Marina del Pilar se deslinda

La gobernadora de Baja California se deslindó de su exesposo después de que se conociera la sanción.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por el Gobierno estatal, Marina del Pilar y Carlos Torres están legalmente divorciados y actualmente mantienen como vínculo el bienestar de su hijo.

El gobierno estatal también señaló que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC y anunció una revisión para determinar si las empresas incluidas en las medidas estadounidenses tienen o han tenido contratos con la administración estatal.

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