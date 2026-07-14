Sheinbaum habla del audio de la gobernadora de Baja California con presuntos representantes del FBI

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartaron que el audio difundido de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en el que conversa con personas que se presentaron como presuntos representantes o intermediarios del FBI, revele información reservada o constituya un delito.

No obstante, ambos señalaron que hasta el momento no está confirmada la identidad de los interlocutores ni si realmente pertenecían a alguna autoridad estadounidense.

Durante la conferencia matutina de este martes, el titular de Seguridad explicó que, tras revisar el contenido de la grabación, no identificaron elementos que indiquen que la mandataria estatal haya compartido datos considerados sensibles o relacionados con la seguridad nacional.

García Harfuch señaló que en el audio únicamente se menciona la posibilidad de proporcionar información relacionada con las mesas estatales de seguridad, espacios donde participan autoridades federales y locales para coordinar acciones contra la delincuencia.

Harfuch asegura que no hay indicios de información reservada

El funcionario federal explicó que dentro de las mesas de seguridad se analizan temas como la incidencia delictiva, objetivos prioritarios y avances de investigaciones, pero aclaró que ese intercambio forma parte de la coordinación habitual entre instituciones.

“Lo que se escucha es cuando dice qué pudiera dar información, si de las mesas de seguridad estatales o de qué; no está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible”, afirmó.

Harfuch puntualizó que existe una diferencia entre información operativa de coordinación y datos clasificados que pudieran representar un riesgo para la seguridad.

“Una cosa sería información sensible, eso sería muy distinto”, sostuvo.

Además, indicó que hasta el momento no es posible determinar quién era la persona con la que hablaba Marina del Pilar Ávila en la grabación, ni confirmar si se trataba de funcionarios estadounidenses o representantes de alguna agencia extranjera.

” No se infiere ningún tipo de delito”, afirmó el secretario.

Sheinbaum pide conocer el contexto completo de la conversación

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que aún no existe certeza sobre la identidad de los interlocutores de la gobernadora de Baja California y descartó adelantar conclusiones sin contar con todos los elementos.

La mandataria federal recordó que Marina del Pilar Ávila ya dio una explicación pública sobre la comunicación y aseguró que, según esa versión, se trató de un intercambio que no comprometía la seguridad del estado.

“Ella da una explicación posterior de que es parte de una comunicación y que no pone en riesgo absolutamente nada de la seguridad de Baja California”, comentó.

Sheinbaum agregó que, en caso de ser necesario, cualquier investigación deberá realizarse con base en información completa, incluyendo el contexto de la llamada y la identidad de las personas involucradas.

“Si hay que investigar, que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas”, señaló.

Presidenta diferencia caso de Baja California con Chihuahua

Durante su intervención, Sheinbaum comparó la situación de Baja California con un caso ocurrido en Chihuahua, donde aseguró que sí existieron elementos comprobados sobre la presencia de una agencia extranjera operando en territorio mexicano.

La presidenta afirmó que ambos escenarios no pueden compararse, ya que en el caso de Chihuahua, según explicó, se habría acreditado una actuación directa de personal extranjero, lo que representaría una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

“Es diferente el caso Chihuahua porque está demostrado que había gente de una agencia operando en territorio; eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional”, expresó.

Difunden segundo audio relacionado con Marina del Pilar

Las declaraciones del Gobierno federal ocurrieron después de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera un segundo audio en el que presuntamente aparece la gobernadora de Baja California buscando establecer contacto con el FBI para explorar una posible colaboración y compartir información relacionada con las mesas de seguridad.

Tras la publicación del material, Marina del Pilar Ávila emitió un comunicado en el que aseguró que se trataba de fragmentos de una conversación privada con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, pero que no acreditaron formalmente dicha representación.

La gobernadora señaló que cualquier referencia a cooperación o intercambio de información forma parte de los mecanismos de coordinación que Baja California mantiene con autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.

Hasta ahora, las autoridades federales indicaron que no existen elementos suficientes para afirmar que la conversación difundida implique una irregularidad, aunque permanece pendiente conocer la identidad de las personas que participaron en el diálogo.

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