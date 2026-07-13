Cuatro estadounidenses heridos en accidente de carretera en México que deja al menos 10 personas muertas

Un accidente múltiple registrado en la autopista federal Guadalajara-Tepic, en México, dejó un saldo de al menos 10 muertos y 10 heridos, entre los que se encuentran cuatro estadounidenses, informaron autoridades de Jalisco y Nayarit.

El choque ocurrió el domingo en el kilómetro 69, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, Jalisco, que involucró a por lo menos ocho vehículos, entre ellos tractocamiones y autos particulares.



De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó tras un choque por alcance entre dos tractocamiones que era atendido por elementos de la Guardia Nacional. Durante las labores en la zona, un tercer tractocamión impactó el lugar del accidente, lo que provocó el incendio de varios vehículos.



La autoridad de Nayarit informó que tres vehículos particulares y dos tractocamiones fueron consumidos totalmente por el fuego. Además, dos automóviles particulares y una unidad oficial de la Guardia Nacional resultaron con daños.

???? 9 #decesos y 13 lesionados en la autopista #Guadalajara ? #Tepic ??



? Esta tarde se registro una carambola de 2 tráilers, 7 vehículos particulares y una patrulla de la @GN_MEXICO_ ; cuando personal realizaba trabajos de mantenimiento y uno de los trailers con exceso de? pic.twitter.com/zFDNIS5dbC — Contrapropuesta Mx (@ContraProMx) July 13, 2026

Cuatro estadounidenses fueron trasladados a un hospital en Guadalajara

Autoridades de Protección Civil de Jalisco informó que cuatro ciudadanos estadounidenses sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a un hospital en Guadalajara para recibir atención médica.



Además, otras cuatro personas con lesiones leves fueron llevadas a un hospital en el estado de Nayarit. Entre los heridos también se encuentran dos elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron reportados en estado grave y trasladados al Hospital de Magdalena.

Hay dos menores entre los muertos

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de 10 personas en el sitio del accidente, entre ellas dos menores de edad.

DEVASTADORA TRAGEDIA EN LA AUTOPISTA GUADALAJARA?TEPIC: 10 MUERTOS Y 10 HERIDOS TRAS CARAMBOLA E INCENDIO



Una tragedia sacudió la mañana de este domingo la autopista Federal 15D Tepic?Guadalajara, a la altura del kilómetro 69, en Magdalena, Jalisco, donde un aparatoso accidente? pic.twitter.com/dPAwJodQI3 — José Díaz (@JJDiazMachuca) July 13, 2026

Afectaciones en la autopista Guadalajara-Tepic

La circulación permaneció suspendida en ambos sentidos de la autopista Guadalajara-Tepic por varias hortas mientras se realizaron los trabajos de rescate, el retiro de las unidades siniestradas y las diligencias del Servicio Médico Forense (Semefo) para el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos.



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