Arrestan a 6 policías de Tabasco acusados de secuestro y extorsiones

Seis elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco fueron detenidos por su presunta participación en los delitos de secuestro y extorsión, como parte del primer Operativo Enjambre implementado en la entidad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, como resultado de investigaciones enfocadas en combatir delitos cometidos presuntamente por servidores públicos.

Las personas detenidas se desempeñaban como policías estatales. Tras su captura fueron puestos a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica conforme al debido proceso.

?De sorpresa llegó el "Operativo Enjambre" a #Tabasco y ya cayeron los primeros 6 policias ????acusados de #secuestro y #extorsión.

Carmen "N", Rubén "N", Carlos Mario "N", Edi "N", Francisco Javier "N" y Joan Darío "N" fueron aprehendidos dentro de las instalaciones de la? pic.twitter.com/Vbx40sEts9 — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) July 10, 2026

De acuerdo con las autoridades, el operativo forma parte de la estrategia nacional denominada Operativo Enjambre, orientada a investigar y sancionar posibles actos de corrupción y vínculos entre servidores públicos y actividades delictivas. La FGE señaló que las acciones se desarrollaron con apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.

Medios nacionales señalaron que las investigaciones también buscan esclarecer posibles nexos de algunos de los detenidos con estructuras del crimen organizado; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente esa relación.

Con estas detenciones, el Operativo Enjambre se aplica por primera vez en Tabasco, sumándose a la estrategia que ya ha sido desplegada en otras entidades del país para fortalecer el combate a la corrupción dentro de las corporaciones de seguridad.

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