“Operativo Enjambre”: arrestan a exalcalde mexicano por presuntos vínculos con el narco

Autoridades federales detuvieron a Antonio Domínguez Aragón, exalcalde de Ayala, Morelos, como parte del denominado Operativo Enjambre, una estrategia enfocada en investigar presuntos vínculos entre exfuncionarios públicos y grupos de la delincuencia organizada.

En el mismo operativo también fue arrestado Roberto “N”, exsecretario municipal de ese ayuntamiento.

La captura ocurrió durante la madrugada del 25 de junio en un operativo coordinado por elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con los primeros reportes, Domínguez Aragón es investigado por su presunta participación en actividades relacionadas con la delincuencia organizada y por posibles actos de extorsión contra ejidatarios de la región oriente de Morelos. Hasta el momento, las autoridades federales no han informado de manera oficial los delitos específicos que le serán imputados.

?Detienen a exalcalde de Ayala, Morelos



Autoridades federales capturaron esta madrugada a Antonio Domínguez Aragón, presuntamente vinculado con la delincuencia organizada.



Se desempeñó como exdiputado local por el PRI y exdirigente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla.? pic.twitter.com/X9u5Bg3BI0 — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

Antonio Domínguez Aragón gobernó el municipio de Ayala durante el periodo 2016-2018 bajo las siglas del PRI. Además de desempeñarse como presidente municipal, fue diputado local y encabezó la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, organización vinculada a productores agrícolas de la zona.

Su detención se suma a las acciones emprendidas por el gobierno federal dentro del Operativo Enjambre, mediante el cual se han realizado investigaciones y capturas de servidores y exservidores públicos presuntamente relacionados con organizaciones criminales en distintas entidades del país.

El exsecretario municipal Roberto “N” también fue detenido durante el despliegue y ambos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Sigue leyendo:

– Bajo la nómina del CJNG: alcaldes que han sido arrestados por sus vínculos con el narco.

– Quiénes son los alcaldes que México ha capturado como parte de la Operación Enjambre.