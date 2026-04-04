Bajo la nómina del CJNG: alcaldes que han sido arrestados por sus vínculos con el narco

En los últimos meses, diversos funcionarios públicos municipales han sido detenidos o señalados por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones criminales.

Las acusaciones abarcan desde omisiones administrativas hasta supuestos vínculos directos, financiamiento y complicidad operativa en estados como Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Chiapas.

En julio de 2025, el exalcalde de Apulco, Zacatecas, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, fue capturado en un operativo del Gabinete de Seguridad tras meses de investigaciones. Jáuregui Muñoz ya había sido desaforado por el Congreso local debido a sus vínculos probados con el CJNG.

Al momento de su detención en el municipio de Nochistlán, las autoridades incautaron armas largas, equipo táctico con siglas del cártel y dosis de droga. Se le vincula con delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa y secuestro.

Junto con él fue detenido Juan Antonio López García, secretario del Ayuntamiento, señalado como parte de la estructura que facilitaba las operaciones delictivas del CJNG en la región.

El caso más mediático a nivel nacional es el de José Ascención Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) señala por haber recibido pagos mensuales de 70,000 pesos (3,900 dólares) por parte del CJNG.

Las investigaciones lo colocan como una pieza clave para la operación del “Rancho Izaguirre”, un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado donde se cometieron crímenes atroces.

También se le acusa de proporcionar armas, vigilancia para evitar fugas de los reclutas y de participar personalmente en la disposición de restos humanos en fosas clandestinas. Actualmente enfrenta cargos por desaparición forzada y delincuencia organizada.

Eventos públicos en Michoacán

Según información retomada por el sitio Político MX, la alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, Anavel Ávila Castrejón, se encuentra bajo investigación de autoridades locales y federales tras la difusión de videos donde su administración presuntamente organizó eventos públicos en los que se agradecía explícitamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por la entrega de juguetes a niños a finales de 2025.

Aunque la alcaldesa se ha deslindado de los hechos, el Gobierno de Michoacán solicitó formalmente su separación del cargo por considerar que su gestión realiza apología de la violencia y mantiene nexos con la organización criminal.

“En Michoacán condenamos la apología de quienes promueven la violencia”, señaló en su momento el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Alcalde corrupto

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, convirtió su cargo en una plataforma para secuestros, extorsiones y control político con la presunta protección del CJNG.

Durante meses, empresarios, comerciantes, opositores políticos y empleados municipales describieron el mismo patrón: visitas oficiales que terminaban en amenazas, policías que operaban como cobradores y decisiones de gobierno usadas como que castigo.

Testimonios recogidos por la Fiscalía dan cuenta de un comerciante que relató cómo Rivera Navarro, acompañado por colaboradores y policías municipales, ingresó a su establecimiento para exigirle pagos semanales bajo amenaza con armas de fuego. Otros afectados denunciaron extorsiones de hasta 150,000 pesos (8,400 dólares).

Otros casos

Autoridades federales y estatales detuvieron al alcalde de Cintalapa, Chiapas, Ernesto Cruz Díaz, acusado de corrupción y presuntos vínculos con grupos delincuenciales.

Según fuentes de seguridad, el detenido daba protección y avisaba de operativos al autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala (CCHG), una célula del Cártel de Sinaloa aliada con el CJNG.

La Fiscalía General de Estado precisó que Cruz Díaz enfrentará cargos por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, corrupción, malversación de recursos públicos y posible vinculación con grupos delincuenciales.

También fue arrestado el exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, acusado de atentar contra la paz en el municipio de Tapalapa por sucesos ocurridos en julio y noviembre de 2025.

Según la FGE, unos 100 pistoleros ingresaron al municipio imponiendo como “nuevo líder” al acusado, amagaron a la población, establecieron toques de queda e intimidaron al director de seguridad municipal.

Esta es la cuarta ocasión que Díaz Pérez es arrestado: en 2008 fue acusado del asesinato de tres policías estatales; en 2015 por el secuestro de tres empresarios, y en 2021 por el homicidio de cinco personas que trasladaban paquetería electoral.

Aunque en septiembre de 2023 un juez lo sentenció a 110 años de prisión, en enero del año pasado fue liberado al ganar un amparo.

Sigue leyendo:

– Operación Enjambre: Arrestan a 5 funcionarios de Michoacán por vínculos con el CJNG.

– Detienen a director de policía y a 10 oficiales que trabajaban para el CJNG en Michoacán.