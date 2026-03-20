Operación Enjambre: Arrestan a 5 funcionarios de Michoacán por vínculos con el CJNG

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer la captura de cinco funcionarios públicos del municipio de Chavinda, con el objetivo de desarticular una posible red vinculada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los arrestos forman parte de la Operación Enjambre, una medida implementada por el gobierno federal para combatir la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos son la síndica Ana Laura Covarrubias Ramos; los regidores de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación, y de Desarrollo Económico, Jesús Vega Ayala y Paulo César Alejandre Cárdenas, respectivamente.

Asimismo, fueron capturados el director y el subdirector de Seguridad Pública Municipal, Juan Carlos Jacobo García y César Adrián Olmos Sánches.

Se informó también que a los acusados se les decomisaron dos armas largas tipo fusil, una pistola, ocho cargadores y 221 cartuchos útiles de diversos calibres.

Además, transportaban un chaleco antibalas con las siglas del CJNG, siete envoltorios con cocaína y documentación del Ayuntamiento.

Los cinco servidores públicos enfrentan cargos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud y amenazas.

El Municipio de Chavinda es gobernado por Armando Pérez Mendoza, alcalde que arribó abanderado por el partido Movimiento Ciudadano, y quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

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