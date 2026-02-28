Detienen a director de policía y a 10 oficiales que trabajaban para el CJNG en Michoacán

La captura de 11 elementos de la Policía Municipal de Ecuandureo, Michoacán, incluido el director de Seguridad Pública, reveló presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quienes habrían filtrado información estratégica durante la jornada violenta registrada el pasado domingo, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los uniformados informaban sobre los desplazamientos de fuerzas federales y estatales mediante grupos de mensajería instantánea cuyos nombres hacían referencia al CJNG. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, explicó en conferencia de prensa que la evidencia fue obtenida directamente de los teléfonos celulares incautados a los agentes al momento de su captura.

Según información publicada por medios como el diario El Universal, los policías municipales no solo compartían datos sobre operativos, sino que también alertaban a integrantes del grupo criminal sobre la intención de retirar vehículos incendiados que bloqueaban vialidades tras los narcobloqueos registrados ese fin de semana.

Las investigaciones señalan que incluso amenazaron a elementos de la Guardia Civil encargados de despejar las carreteras para restablecer el tránsito.

▶️ Dicta prisión preventiva a los 11 policías municipales de Ecuandureo, Michoacán, por presunta relación con el CJNG; fueron encontrados encapuchados y sin portar insignias oficiales durante los bloqueos del domingo pasado.



📺#MILENIO18h con @rodrigoricom2 y @_sandrasandoval pic.twitter.com/qmsa8eB5TJ — Milenio (@Milenio) February 27, 2026

La violencia se desató luego del operativo en el que fue abatido Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco, lo que generó bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de Michoacán. Durante esos hechos, los ahora acusados presuntamente realizaron labores de “halconeo” en favor de la organización criminal.

Las autoridades estatales informaron que los 11 agentes fueron detenidos cuando circulaban en patrullas oficiales y se encontraban en posesión de diversas dosis de metanfetamina, además de portar insignias alusivas a presuntas células delictivas. Entre los arrestados se encontraba quien fungía como director de Seguridad Pública Municipal.

El alcalde de Ecuandureo, Jorge Luis Estrada Garibay, aseguró que desconocía los presuntos nexos de los uniformados con el CJNG y señaló que la corporación está integrada por 33 elementos. Tras las detenciones, precisó, la Guardia Civil asumió las tareas de seguridad en el municipio en coordinación con autoridades estatales y federales.

Sigue leyendo:

– Las tres veces que “El Mencho” se salvó de ser asesinado por sus rivales.

– Hay 4 posibles líderes del CJNG tras la muerte de “El Mencho” y México ya los investiga.