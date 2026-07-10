El Cártel de Sinaloa está reclutando jóvenes en centros de rehabilitación

Los centros de rehabilitación para personas con adicciones y algunos espacios del sistema penitenciario se han convertido en puntos estratégicos para el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado en Sinaloa, de acuerdo con un informe del International Crisis Group (ICG).

El estudio, titulado “La guerra de los herederos en Sinaloa”, documenta que la violencia derivada de la disputa entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa ha incrementado la captación de adolescentes y adultos jóvenes, quienes hoy representan alrededor del 40 por ciento de las víctimas de homicidio y la mitad de las personas desaparecidas en la entidad.

Según la investigación, elaborada con más de 50 entrevistas realizadas entre junio de 2025 y mayo de 2026, los grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad de jóvenes con problemas de adicción para incorporarlos a sus filas.

En algunos centros de rehabilitación privados, sin regulación suficiente, integrantes de organizaciones delictivas ofrecen droga como forma de pago o ejercen presión para reclutarlos.

El informe también señala que los centros de internamiento para adolescentes enfrentan problemas de sobrepoblación y que algunos jóvenes son captados por integrantes del crimen organizado mientras cumplen procesos judiciales.

Especialistas consultados por el ICG advierten que quienes ingresan por delitos menores pueden establecer contacto con redes criminales dentro de estos espacios.

Entre los factores que favorecen el reclutamiento, el organismo identifica la falta de regulación en los anexos o centros de rehabilitación, la necesidad económica, el deseo de pertenencia entre adolescentes y la ausencia de programas sociales dirigidos a jóvenes en situación de riesgo.

Asimismo, expone que muchos comienzan realizando labores de vigilancia para las organizaciones criminales y posteriormente son obligados a desempeñar funciones de mayor riesgo, como participar en enfrentamientos armados.

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