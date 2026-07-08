Jóvenes que habrían sido reclutados por el crimen en Jalisco enviaron mensajes a sus familias antes de desaparecer

La desaparición de tres jóvenes recién graduados en el estado de Jalisco ha encendido nuevamente las alertas sobre el posible reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado, una problemática que ha sido denunciada de manera recurrente por familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda.

Uno de los casos es el de Justhin Enrique Torres Molina, quien desapareció junto con otros dos jóvenes poco después de celebrar su graduación.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el joven les dijo que regresaría “en dos meses”, sin ofrecer mayores explicaciones. Desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero.

Sus seres queridos sospechan que pudo haber sido víctima de reclutamiento forzado por parte de un grupo criminal, una modalidad que, según organizaciones civiles, afecta principalmente a adolescentes y jóvenes mediante engaños relacionados con falsas ofertas de empleo o promesas de ingresos económicos.

¿Los has visto?

Justhin Enrique Torres Molina, Jordan Isaac García Flores y Cristopher Alfredo Sandoval Muñoz, de entre 14 y 15 años de edad, desaparecieron el 30 de junio en Guadalajara, Jal.



Sus familias temen que sean víctimas de reclutamiento forzado, pues hay indicios. pic.twitter.com/AT0hQftsDT — Vero (@Funesta) July 2, 2026

A este caso se suma la desaparición de Jordan Isaac García Flores, ocurrida en Guadalajara. Horas antes de perder contacto con su familia, el joven envió un último mensaje a su abuela en el que le aseguró que se encontraba bien y que posteriormente se comunicaría con ella.

Sin embargo, después de ese intercambio dejó de responder llamadas y mensajes.

La familia de Jordan ha difundido el contenido de esa última conversación con la esperanza de obtener información que permita localizarlo y reconstruir sus últimos movimientos.

Sus allegados mantienen activa la búsqueda y solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a encontrarlo.

Ambos jóvenes y uno más, identificado como Cristopher Alfredo Sandoval Muñoz, desaparecieron tras concluir sus estudios y en un contexto en el que las autoridades y colectivos han advertido sobre el aumento de desapariciones relacionadas con el reclutamiento forzado.

Sus familias exigen que las investigaciones se realicen con perspectiva de desaparición y que se agoten todas las líneas de investigación para dar con su paradero.

Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda y los llamados a la sociedad para compartir cualquier información que pueda resultar útil para su localización.

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