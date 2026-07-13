Tragedia en Puebla: cuatro personas mueren en las grutas de Chichicazapan durante un festejo familiar

Lo que comenzó como un viaje para celebrar un cumpleaños terminó convirtiéndose en una de las tragedias más fuertes en Cuetzalan, en el central estado mexicano de Puebla.

Y es que una familia que visitó la gruta de Chichicazapan para disfrutar de un recorrido turístico fue sorprendida por la crecida repentina de un río subterráneo, dejando un saldo de cuatro personas muertas.

A casi una semana del accidente, los equipos de rescate localizaron el cuarto y último cuerpo que permanecía desaparecido al interior de la caverna. Sin embargo, las difíciles condiciones del lugar impiden que las víctimas puedan ser recuperadas por el momento.

Un festejo familiar terminó en una tragedia

La tarde del 7 de julio, cuatro integrantes de una familia y dos amigos ingresaron a la gruta de Chichicazapan , en el muncipio de Cuetzalan, acompañados por un guía turístico. De acuerdo con el testimonio de Araceli, madre de la familia, y de Agustín, pareja de una de sus hijas, el viaje tenía un motivo especial: celebrar el cumpleaños de una de las jóvenes.

Después de desayunar en el centro de Cuetzalan decidieron contratar el recorrido, sin imaginar que las fuertes lluvias registradas en la zona provocarían una creciente súbita del río que atraviesa la gruta.

En cuestión de minutos, el nivel del agua aumentó con fuerza y la corriente comenzó a inundar el interior de la caverna, dejando prácticamente sin posibilidad de escape a quienes realizaban el recorrido.

La corriente separó a la familia dentro de la caverna

Durante el intento por salir, Ismael Peña, padre de familia, y sus hijas fueron arrastrados por la fuerza del agua.

Agustín de los Santos logró avanzar hacia la salida gracias a la ayuda de su hermano Gerardo, quien lo auxilió durante la emergencia. Sin embargo, Gerardo no consiguió salir de la gruta y fue arrastrado por la fuerza de la corriente de agua.

Mientras tanto, Araceli y el guía turístico consiguieron resguardarse dentro de la gruta hasta que fueron localizados y rescatados por los cuerpos de emergencia.

??? Continúan las labores de búsqueda en la Gruta de Chichicazapan, en Cuetzalan.



Por instrucción del gobernador @armentapuebla_, equipos especializados mantienen un operativo coordinado en la zona, con trabajo técnico y atención permanente para avanzar en las tareas. ???? pic.twitter.com/Az3Qsfw99q — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) July 10, 2026

Desde ese momento comenzó un amplio operativo de búsqueda en el que participan brigadistas de distintos municipios, personal de Protección Civil, bomberos, voluntarios y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ya fueron localizadas las cuatro víctimas

El Ayuntamiento de Cuetzalan confirmó la noche del sábado que fue encontrado el cuarto cuerpo que permanecía desaparecido, por lo que ya se conoce el paradero de todas las víctimas del accidente.

No obstante, únicamente uno de los cuerpos ha podido ser recuperado.

Las autoridades explicaron que las intensas lluvias, el incremento del nivel del agua, la complejidad del terreno y la distancia entre la entrada principal y el punto donde se encuentran los cuerpos han impedido concluir las maniobras de rescate.

? El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, localizó dos cuerpos al interior de la Gruta de Chichicazapa, en una zona de difícil acceso.



? No hay identificación oficial de los cuerpos.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/bHSHAvcxZc — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 10, 2026

Rescate vuelve a suspenderse por falta de condiciones

Aunque inicialmente se esperaba que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional retomaran las labores durante la madrugada del domingo, fuentes consultadas por Ambas Manos señalaron que el personal militar determinó que actualmente no existen condiciones seguras para ingresar nuevamente a la gruta.

De acuerdo con esa información, las maniobras podrían reanudarse hasta el martes 14 de julio, siempre que disminuya el nivel del agua, las víctimas no sean desplazadas por la corriente y el pronóstico meteorológico permita el acceso de los rescatistas.

? por tercer día de consecutivo, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, mantiene las labores de búsqueda en la Gruta de Chichicazapa. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/mlExVtXsu6 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 10, 2026

Cuetzalan suspende recorridos turísticos en las grutas

Tras la tragedia y ante las lluvias que continúan afectando la región, el Ayuntamiento de Cuetzalan decidió suspender temporalmente todas las actividades turísticas en las grutas del municipio.

La medida fue anunciada por la Regiduría de Turismo como una acción preventiva para proteger a visitantes y prestadores de servicios, mientras las autoridades mantienen el operativo de recuperación de las víctimas y monitorean las condiciones climáticas.

Esta tragedia ha conmocionado a los habitantes de Cuetzalan, donde un viaje planeado para celebrar un cumpleaños terminó marcado por una crecida repentina que cambió para siempre la vida de una familia.

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