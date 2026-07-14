Exfuncionario de Sheinbaum es vinculado a proceso por violencia intrafamiliar

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez, y su hijo menor de edad.



Durante la audiencia realizada en el centrar estado de Morelos, una jueza determinó que el procedimiento debe continuar pese a que la denunciante otorgó el perdón y solicitó retirar las carpetas de investigación, debido a que la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio.

La jueza Consuelo Correa también desestimó los señalamientos iniciales por violencia vicaria, al considerar que los elementos presentados contra el exfuncionario de la presidenta Claudia Sheinbaum, no eran suficientes para procesarlo por esa modalidad específica.

¿Víctor Rodríguez seguirá en prisión?

Este martes se llevará a cabo una nueva audiencia en la que se definirási Rodríguez Padilla continuará su proceso en libertad.



En esa diligencia deberá estar presente María Felicia Jiménez.}

?#ÚltimaHora | María Felicia Jiménez otorga perdón a Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex.



Sin embargo, la juez aclara que los delitos de violencia familiar y vicaria se persiguen de oficio.



Continúa la audiencia.



??El reporte con Verónica Bacaz en #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/qFKndNxLIi — Azucena Uresti (@azucenau) July 13, 2026



El exfuncionario fue detenido el pasado 7 de julio en la Ciudad de México, luego de que su pareja difundiera en redes sociales videos en los que, según la denuncia, se observa al exdirector de Pemex ejercer violencia en su contra.



Tras la publicación del material,Jiménez señaló que presentar una denuncia implicaba riesgos para su estabilidad laboral, financiera y familiar debido a la influencia política de su esposo.



Rodríguez Padilla estuvo al frente de Pemex durante aproximadamente un año y medio. Dejó la dirección de la empresa estatal en medio de una serie de accidentes e incendios registrados en instalaciones como las refinerías de Dos Bocas y Tula entre marzo y mayo de este año.

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