Gobernadora de Baja California acusa a exgobernador de tenderle una trampa tras audios filtrados

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusó al exmandatario estatal Jaime Bonilla Valdez de haberle tendido una trampa luego de la difusión de fragmentos de una conversación que sostuvo con supuestos agentes de Estados Unidos, relacionada con la cancelación de su visa de turista.



La mandataria estatal aseguró que el encuentro ocurrió en diciembre de 2025, después de que Bonilla le ofreciera ayuda para abordar el problema migratorio y gestionar una reunión con personas que presuntamente tenían relación con autoridades estadounidenses.



Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 15 de julio, Marina del Pilar afirmó que aceptó el acercamiento bajo la confianza de que provenía de su antecesor, pero posteriormente concluyó que la reunión habría tenido como objetivo obtener una grabación que pudiera utilizarse en su contra.



“Confié de buena fe en mi antecesor. Tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, declaró.

El audio de Marina del Pilar que filtró Héctor de Mauleón resulta demoledor por cuatro motivos:



#1: MORENA va a implosionar ante la paranoía de sus militantes. Cualquiera podría ser un informante de la justicia estadounidense con tal de librar la cárcel.



#2: Marina del Pilar se? pic.twitter.com/F7rA3lOQrw — Emilio Vallejo Rangel-Larios (@EmilioVallejoRL) July 13, 2026

Gobernadora asegura que audios fueron sacados de contexto

Marina del Pilar señaló que los fragmentos de audio difundidos por el periodista Héctor de Mauleón no muestran el contexto completo de la conversación y afirmó que durante la llamada los supuestos agentes estadounidenses plantearon escenarios relacionados con presuntos cargos y procedimientos legales.



La gobernadora dijo que la situación le generó sorpresa debido a la gravedad de los señalamientos que, según explicó, no estaban relacionados con ningún hecho que pudiera sustentarlos.

“Cualquier persona se sorprendería si le plantean escenarios de esa gravedad, particularmente cuando no existe un hecho que pudiera dar lugar a ellos”, expresó.



La mandataria explicó que, al notar elementos que consideró irregulares en la conversación, pidió a los interlocutores comunicarse directamente con su abogado, Michael Nadler.

? “Fue una trampa”, dice Marina del Pilar sobre los audios filtrados



Como lo adelantamos en la columna de hoy: la gobernadora de Baja California acusa al ex gobernador, Jaime Bonilla de engañarla



Dice que fue este quien la acercó con los supuestos agentes del FBI para hablar pic.twitter.com/MLrgVwVXdK — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 15, 2026



Sin embargo, aseguró que nunca hubo contacto con su defensa ni presentación de documentos oficiales que respaldaran las afirmaciones realizadas durante la llamada.



“Nunca lo buscaron, nunca se comunicaron con él, nunca presentaron un solo documento. Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, afirmó.

Gobierno federal respalda a Marina del Pilar

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que en los audios difundidos no se advierte que la gobernadora haya entregado información sensible a los supuestos agentes estadounidenses.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, explicó que cuando Marina del Pilar mencionó que podía compartir información escuchada en mesas de seguridad, se refería a datos relacionados con incidencia delictiva y objetivos criminales prioritarios.

García Harfuch señaló que no se identificó información que comprometiera la seguridad nacional ni la seguridad del estado de Baja California.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que no considera que exista un delito que perseguir derivado del contenido de las grabaciones y respaldó la postura de la gobernadora bajacaliforniana.

Bonilla y sus antiguos señalamientos contra Marina del Pilar

La confrontación entre ambos políticos tiene antecedentes. En 2022, cuando todavía era senador, Jaime Bonilla acusó que existían presuntos acuerdos entre el gobierno de Marina del Pilar y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de una serie de hechos violentos y la aparición de mensajes atribuidos a grupos criminales en Baja California.

En aquella ocasión, Bonilla afirmó que los acontecimientos registrados en el estado no eran hechos aislados y sostuvo que podían estar relacionados con disputas entre organizaciones delictivas y autoridades.

“Lo que pasó en el estado no fue una casualidad, fue un acto de que se coordinó por los cárteles, como un reclamo al gobierno de Baja California”, declaró entonces.

La disputa política continúa en Baja California

La difusión del audio y las acusaciones entre ambos exintegrantes del mismo movimiento político reavivaron la disputa pública entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla, quienes han mantenido diferencias políticas desde el cambio de administración estatal.



Mientras la gobernadora sostiene que fue víctima de una operación para dañarla políticamente, sus opositores han cuestionado el contenido de la conversación y exigido mayor claridad sobre el origen de la grabación y las circunstancias en que ocurrió el encuentro.

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