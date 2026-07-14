Gobernadora de Baja California responde por audio con presuntos representantes del FBI; niega acuerdos

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que el segundo audio filtrado en el que presuntamente conversa con personas vinculadas al FBI corresponde a una conversación privada y sostuvo que quienes participaron únicamente se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar oficialmente esa representación.

Luego de la difusión de una nueva grabación publicada por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal, el área de Comunicación Social del Gobierno de Baja California emitió una postura oficial en la que afirmó que la mandataria nunca recibió documentación, identificaciones o requerimientos formales que confirmaran que sus interlocutores pertenecían a alguna autoridad de Estados Unidos.

Gobernadora afirma que nunca se acreditó la identidad de los interlocutores

En el posicionamiento enviado a medios, el gobierno estatal explicó que las personas con las que sostuvo la conversación plantearon diversos escenarios legales; sin embargo, aseguró que en ningún momento demostraron ser representantes oficiales de alguna institución estadounidense.

“Los audios difundidos recientemente corresponden a fragmentos de una conversación privada sostenida con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente dicha representación”, señala el comunicado.

Asimismo, la administración estatal indicó que, al no existir pruebas sobre la identidad de esas personas, cualquier asunto relacionado con el caso debía atenderse únicamente por las vías legales e institucionales correspondientes.

? A pesar de que la gobernadora de Baja California aseguró nunca haber buscado acuerdos privados con autoridades de Estados Unidos, una nueva revelación de @hdemauleon demuestra lo contrario.



En la grabación filtrada, se escucha a la mandataria expresar su temor por una posible? pic.twitter.com/Yisn6VcnNV — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 13, 2026

Marina del Pilar dice estar dispuesta a colaborar con las autoridades

La mandataria afirmó que se encuentra tranquila y manifestó su disposición para responder cualquier requerimiento que realicen las autoridades competentes.

De acuerdo con su posicionamiento, no existe ningún acto irregular que ocultar y, en caso de que alguna autoridad solicite información de manera formal, colaborará conforme a la ley.

Explica referencias sobre intercambio de información en materia de seguridad

Respecto a las declaraciones que aparecen en el audio sobre compartir información, Marina del Pilar sostuvo que dichas referencias corresponden exclusivamente a los mecanismos de coordinación institucional que Baja California mantiene con autoridades de México y Estados Unidos por tratarse de un estado fronterizo.

Según explicó, esa cooperación se desarrolla mediante canales oficiales y dentro del marco jurídico vigente.

“La colaboración se realiza dentro del marco legal, mediante canales oficiales y con pleno respeto a las atribuciones de cada institución, bajo un principio claro: coordinación y comunicación, pero no subordinación”, indicó.

Rechaza interpretaciones basadas en fragmentos del audio

La gobernadora también cuestionó las conclusiones derivadas de la grabación difundida y afirmó que se han realizado interpretaciones fuera de contexto a partir de fragmentos aislados de una conversación privada.

Añadió que continuará enfocada en las tareas de seguridad y en las acciones de gobierno dirigidas al bienestar de las familias de Baja California.

El segundo audio menciona al FBI y posibles escenarios legales

La nueva grabación fue dada a conocer este 13 de julio por Héctor de Mauleón. En la transcripción publicada se escucha, presuntamente, a Marina del Pilar hablar sobre una visita a “una oficina del FBI”, expresar preocupación por una posible extradición y mencionar la posibilidad de colaborar con autoridades estadounidenses.

En otro fragmento, la voz atribuida a la gobernadora señala que estaría dispuesta a compartir información conocida durante las Mesas de Seguridad, reuniones en las que participan autoridades estatales y federales.

“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes…”, se escucha en el audio difundido.

El caso surge tras un primer audio relacionado con la cancelación de su visa

Esta es la segunda grabación atribuida a la mandataria estatal que se hace pública en las últimas semanas.

El pasado 22 de junio, en la misma columna de Héctor de Mauleón, se difundió un primer audio en el que presuntamente Marina del Pilar buscaba llegar a un acuerdo con autoridades estadounidenses tras la cancelación de su visa y la investigación relacionada con su entonces esposo, Carlos Torres Torres.

En aquella ocasión, la gobernadora reconoció la autenticidad de la conversación, pero rechazó haber realizado “acuerdos en lo oscurito” con autoridades de Estados Unidos. Mientras tanto, la difusión del segundo audio mantiene abierto el debate sobre el contenido de las conversaciones y el contexto en el que ocurrieron.

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