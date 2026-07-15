Investigan presunto consumo de cerveza por menores en graduación escolar de Oaxaca

La Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao) abrió una investigación por el presunto consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad durante una ceremonia de clausura escolar en la comunidad indígena de Santiago Quiavicuzas, municipio de San Carlos Yautepec, luego de que videos difundidos en redes sociales mostraran a estudiantes celebrando con latas y botellas que aparentemente contenían cerveza.

La dependencia estatal informó que inició las actuaciones correspondientes mediante el expediente 1039/PRODENNAO/SAAJ/2026, con el propósito de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si existieron vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la información oficial, la Procuraduría mantiene acciones de seguimiento y coordinación con las instancias competentes para recabar información sobre lo sucedido durante el festejo de fin del ciclo escolar 2025-2026, realizado en la cancha municipal de esta comunidad indígena de la Sierra Sur de Oaxaca.

Videos difundidos en redes sociales detonaron la investigación

El caso salió a la luz luego de que asistentes al evento compartieran diversos videos en plataformas digitales. En las grabaciones se observa a menores en la fiesta de fin de curso con latas y botellas de cerveza.

Las imágenes también muestran que la celebración transcurrió en presencia de adultos, situación que generó cuestionamientos y motivó la intervención de las autoridades encargadas de la protección de los derechos de la infancia.

Hasta el momento, la Prodennao no ha confirmado si los menores consumieron bebidas alcohólicas, por lo que será la investigación la que determine lo ocurrido y las posibles responsabilidades derivadas del caso.

Reportan presencia de autoridades educativas

De acuerdo con testimonios de personas que asistieron a la ceremonia, en el lugar fue instalada una lona con los logotipos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y de la Dirección General de Pueblos Originarios de Oaxaca.

Asimismo, señalaron que durante el evento estuvo presente personal de supervisión de la zona escolar de la Sierra Sur, elementos que forman parte de la información que las autoridades revisan como parte de las investigaciones.

Hasta ahora, ninguna de estas instituciones ha emitido un posicionamiento público sobre los hechos registrados durante la celebración.

Prodennao dará seguimiento al caso

La Procuraduría reiteró que el expediente abierto permitirá conocer con mayor detalle cómo se desarrolló el evento y establecer si existieron omisiones o responsabilidades por parte de quienes participaron en la organización de la clausura escolar.

Las investigaciones continúan y será con base en los resultados obtenidos que la autoridad determine las acciones que correspondan conforme al marco legal vigente.

Las clausuras escolares conservan tradiciones en Oaxaca

Las ceremonias de fin de cursos representan uno de los eventos más importantes para las comunidades oaxaqueñas, donde además de reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes, se mantienen diversas tradiciones familiares.

Una de las costumbres más arraigadas consiste en que los egresados elijan a un padrino o madrina, quien acostumbra entregar un obsequio como muestra de reconocimiento por la conclusión de sus estudios.

Los regalos pueden ir desde flores y peluches hasta dispositivos electrónicos o presentes de mayor valor económico. Recientemente, en Bajos de Chila, un joven graduado recibió de su madrina un collar elaborado con billetes cuyo valor superaba los 8 mil pesos, una escena que también se viralizó en redes sociales y refleja las tradiciones que acompañan las graduaciones en distintas regiones de Oaxaca.

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