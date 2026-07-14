Desaparece antimonumento sobre desaparecidos en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ordenó investigar el retiro de un antimonumento instalado por familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, luego de que la estructura fuera retirada sin que hasta ahora se conozca quién realizó la acción.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina confirmó que solicitó a las autoridades de seguridad revisar lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que desapareció la pieza colocada por los colectivos.

“Se robaron el antimonumento. Vamos a ver qué pasó, por favor, le encargo a la Secretaría de Seguridad”, declaró Brugada.

Antimonumento recordaba la crisis de desapariciones en México

La estructura había sido colocada apenas el domingo por familiares de víctimas y organizaciones de búsqueda en la glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más representativas de la capital.

El mensaje inscrito en el antimonumento señalaba:

“México, campeón mundial en desaparición. +135.000 en 2026”.

¡DESAPARECEN EL ANTIMONUMENTO DE LOS DESAPARECIDOS EN EL ÁNGEL! ?



“No sabemos y al rededor no está”, me dicen los de seguridad en el Ángel de la Independencia: SIMPLEMENTE DESAPARECIÓ; los familiares de víctimas de DESAPARECIDOS lo colocaron ayer: HOY YA NO ESTÁ. pic.twitter.com/GGi9z61RWo — Jonathan Padilla (@JonaPCruz) July 13, 2026

La instalación formó parte de las actividades realizadas para exigir justicia por la desaparición de Ana Amelí, una joven de 19 años cuyo paradero se desconoce desde que ingresó al Parque Nacional Cumbres del Ajusco en la Ciudad de México.

Los familiares y colectivos colocaron el mensaje para visibilizar la situación de miles de personas desaparecidas en el país y exigir acciones de búsqueda y atención a las víctimas.

Amnistía Internacional pide esclarecer el retiro

Tras conocerse la desaparición del antimonumento, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades capitalinas investigar los hechos y brindar información pública sobre lo ocurrido.

La organización internacional pidió que se realice una revisión “pronta, exhaustiva y transparente” para conocer quién retiró la estructura y bajo qué circunstancias.

Además, llamó a garantizar un diálogo directo con los familiares y colectivos involucrados en la colocación del mensaje.

Sheinbaum niega que Gobierno haya retirado la estructura

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su administración esté relacionada con el retiro del antimonumento y recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la capital, entre 2018 y 2023, se mantuvo una postura de respeto hacia las manifestaciones de familiares de personas desaparecidas.

“Respetamos la manifestación de las familias de desaparecidos”, afirmó.

Sheinbaum aseguró que los colectivos mantienen comunicación con las autoridades federales y destacó el trabajo de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Se trabaja todos los días para la seguridad y la paz del país”, señaló.

México enfrenta más de 130 mil personas desaparecidas

El retiro del antimonumento ocurre en medio de la crisis de desapariciones que enfrenta México. De acuerdo con cifras oficiales, el país registra más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas.

Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han señalado que la situación representa una grave crisis humanitaria y han advertido que una parte importante de los casos está relacionada con actividades del crimen organizado.

Mientras continúan las investigaciones, familiares y colectivos de búsqueda exigen conocer quién retiró la estructura y por qué fue removida del espacio donde fue colocada como símbolo de protesta y memoria.

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