Sheinbaum llama prófugo a Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, tras reaparación en Texas

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia y confirmó que el Gobierno de México mantiene la solicitud de extradición presentada ante Estados Unidos, donde actualmente reside el exgobernador de Tamaulipas.



Sheinbaun explicó que la petición continúa vigente luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no procedía el amparo que el exmandatario promovió para evitar una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.



Sheinbaum señaló que García Cabeza de Vaca cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, situación por la que permanece en Estados Unidos mientras las autoridades mexicanas buscan que sea entregado para enfrentar el proceso judicial.

Sheinbaum dice que EE.UU. no responde a solicitud de extradición

“Si estuviera en México, ya procedería la orden de aprehensión que fue solicitada en su momento al juez, pero vive en Estados Unidos”, expresó la presidenta, al señalar que hasta ahora el gobierno estadounidense no ha respondido a la solicitud de extradición.



Al ser cuestionada sobre la reaparición pública del exgobernador en un programa de radio para promover al Partido Acción Nacional (PAN), Sheinbaum respondió: “No me ayudes, compadre”, al considerar que su participación no favorece a quienes buscan una candidatura.



La mandataria sostuvo que la condición jurídica de García Cabeza de Vaca no corresponde únicamente a la postura de su administración, sino a la situación que enfrenta ante la justicia mexicana.



“De acuerdo con la justicia, es un prófugo de la justicia, porque así está; es un hecho”, declaró.



Las declaraciones de la presidenta se producen después de que el exgobernador reapareció públicamente en Estados Unidos. El pasado 14 de julio publicó en sus redes sociales una fotografía junto a Javier Lozano durante la semifinal entre España y Francia disputada en el AT&T Stadium de Dallas.



En días previos, el exgobernador también rechazó los señalamientos realizados por Santiago Nieto Castillo, quien lo responsabilizó de presuntas amenazas. García Cabeza de Vaca negó las acusaciones y aseguró que carecen de sustento, además de anunciar acciones legales y acusar al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de fabricar expedientes durante su gestión.



Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha respondido a la solicitud de extradición presentada por México, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sigue leyendo: