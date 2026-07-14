Exdirector de Pemex sale de prisión y seguirá proceso por violencia familiar

El exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, abandonó este martes el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, Morelos, luego de que una jueza modificara la medida cautelar que mantenía al exfuncionario en prisión preventiva por una acusación de violencia familiar.

Rodríguez Padilla dejó el penal sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban afuera del centro penitenciario y continuará enfrentando el proceso legal en libertad, aunque con restricciones impuestas por la autoridad judicial.

Jueza cambia medida cautelar y ordena su liberación

La jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz determinó retirar la prisión preventiva justificada y permitió que el exfuncionario lleve su proceso fuera de prisión mientras continúan las investigaciones por el delito de violencia familiar.

Rodríguez Padilla salió del penal alrededor de las 12:50 horas (tiempo local) después de realizar los trámites correspondientes y presentar la documentación de libertad en uno de los filtros de seguridad del centro penitenciario.

De acuerdo con reportes, el exdirector de Pemex abandonó las instalaciones con sus pertenencias en una bolsa de plástico y posteriormente abordó una camioneta que lo esperaba en el exterior.

Exdirector de Pemex no podrá acercarse a la víctima

Aunque continuará en libertad, la resolución judicial establece diversas medidas de protección para garantizar la seguridad de la víctima durante el desarrollo del proceso.

?Víctor Rodríguez Padilla seguirá su proceso en libertad



“Lo siento en el alma”, dijo en disculpa pública a su esposa, María Felicia Jimenez, reporta @merazr



Aunque este día se definiría una salida alterna, la jueza Adriana Correa consideró que la víctima debe conocer los? — Azucena Uresti (@azucenau) July 14, 2026

Entre las restricciones impuestas se encuentra la prohibición de acercarse o comunicarse con su esposa, María Felicia Jiménez, ya sea de manera directa, por llamadas telefónicas, redes sociales o mediante terceras personas.

La medida también contempla al hijo del exfuncionario, con el objetivo de evitar cualquier situación que pueda afectar su integridad.

Además, Rodríguez Padilla deberá permanecer en un domicilio registrado en la Ciudad de México, no podrá salir del país, tendrá que realizar una firma periódica mensual ante autoridades de Morelos y deberá cumplir con un tratamiento psicológico.

Defensa confirma cambio de medida cautelar

El abogado del exdirector de Pemex, Víctor Solís, confirmó que la autoridad judicial autorizó el cambio de medida cautelar y la salida del exfuncionario del centro penitenciario.

“Ya se decretó su cambio de medida cautelar y su libertad”, declaró el defensor ante medios de comunicación.

#FiscalíaMorelosInforma?VINCULAN A PROCESO A EX FUNCIONARIO FEDERAL POR VIOLENCIA FAMILIAR*



Por la probable comisión del delito de violencia familiar, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Víctor “N”, por hechos? pic.twitter.com/K3c9gQQNBH — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 14, 2026

La defensa argumentó durante la audiencia que Rodríguez Padilla cuenta con un domicilio fijo y condiciones que permiten garantizar su permanencia durante el proceso.

Víctima otorgó perdón, pero investigación continúa

Durante la audiencia previa, la autoridad judicial informó que la esposa del exfuncionario presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado de Morelos en el que manifestó su decisión de otorgarle el perdón y no continuar con la denuncia.

Sin embargo, el procedimiento legal seguirá adelante debido a que el delito de violencia familiar es considerado de persecución obligatoria por parte de las autoridades, por lo que la investigación no puede detenerse únicamente por la decisión de la víctima.

La jueza también señaló que será necesario verificar que la decisión de la denunciante fue tomada de manera libre y sin presiones externas.

Audiencia de la víctima fue reprogramada

La audiencia de este martes no contó con la presencia de María Felicia Jiménez. Su equipo legal informó que enfrenta problemas relacionados con su estado de salud mental y una fuerte exposición mediática que le impidieron acudir personalmente al juzgado.

Ante esta situación, la jueza determinó programar una nueva diligencia para que la denunciante pueda comparecer y confirmar directamente su postura ante la autoridad judicial.

El objetivo será garantizar que su decisión de otorgar el perdón no haya sido resultado de presiones o circunstancias ajenas a su voluntad.

Caso inició tras difusión de videos en redes sociales

El proceso contra Víctor Rodríguez Padilla comenzó después de que circularan en redes sociales videos en los que presuntamente se observa al exfuncionario agredir físicamente a su esposa dentro de un domicilio.

Sin dar declaraciones y con sus pertenencias en una bolsa de plástico.



Así abandonó el penal de Morelos el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Su proceso legal por violencia familiar lo llevará en libertad.



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Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/X0Vaq9d5uV — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 14, 2026

Tras la difusión del material, la víctima presentó una denuncia en la que señaló que las agresiones habrían ocurrido desde 2022.

Rodríguez Padilla fue detenido en la Ciudad de México y trasladado al estado de Morelos, donde permaneció privado de la libertad hasta la modificación de la medida cautelar.

Trayectoria de Víctor Rodríguez Padilla en Pemex

Víctor Rodríguez Padilla estuvo al frente de Pemex entre octubre de 2024 y mayo de este año.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo había considerado para ocupar otro cargo dentro de la Secretaría de Energía; sin embargo, la designación no se concretó después de que se hiciera pública la denuncia en su contra.

Ahora, el exfuncionario continuará su proceso penal en libertad mientras avanzan las diligencias judiciales y la revisión de las pruebas presentadas por ambas partes.

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