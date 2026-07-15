Sheinbaum niega vínculos del Gobierno de México con el crimen organizado tras acusaciones de la DEA

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quien señaló que existe una presunta relación entre el Gobierno de México y grupos del crimen organizado.

La mandataria calificó las afirmaciones como “políticas”, aseguró que carecen de pruebas y exigió respeto hacia el país.



Sheinbaum afirmó que las acusaciones no tienen sustento y sostuvo que la agencia antidrogas estadounidense debería concentrar sus esfuerzos en atender los problemas relacionados con el narcotráfico dentro de Estados Unidos.



“Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y que siga colaborando con el Gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta”, expresó.

Pide a la DEA investigar la producción y distribución de drogas en EE.UU.

La mandataria cuestionó que la DEA dedique buena parte de sus operaciones fuera de territorio estadounidense cuando, dijo, enfrenta importantes desafíos en su propio país.



Recordó que existen reportes sobre la fabricación de metanfetaminas y otras drogas sintéticas dentro de Estados Unidos, además de que ese país representa el principal mercado de consumo de estupefacientes.

“¿Quién vende la droga?, ¿cómo la distribuyen?, ¿cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando”, señaló.

Sheinbaum cuestiona presuntos casos de corrupción dentro de la DEA

La presidenta sostuvo que también existen antecedentes de presuntos actos de corrupción al interior de la agencia estadounidense.



Como ejemplo, recordó el caso de un exjefe de la DEA que trabajó en México y que, según dijo, fue separado del cargo por supuestos vínculos con abogados relacionados con líderes del narcotráfico.

“No sabemos si se le siguió una investigación o no, pero fue destituido”, comentó.



Además, afirmó que existen “muchísimos casos” de presuntas relaciones entre integrantes de la DEA y organizaciones criminales, por lo que insistió en que la agencia debe revisar primero su funcionamiento interno.

Afirma que las declaraciones tienen un trasfondo político

Sheinbaum consideró que los señalamientos del director de la DEA coincidieron con la presentación del informe de seguridad de su gobierno, en el que se reportó una reducción del 48% en los homicidios dolosos, por lo que sugirió que las declaraciones tienen una motivación política.



“Me parece más una declaración política que una con sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo”, afirmó.



La presidenta sostuvo que, si existiera una relación entre un gobierno y organizaciones criminales, los índices delictivos tenderían a incrementarse y no a disminuir.



“Si un gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, no puede haber disminución de delitos. Es una contradicción”, aseguró.

Menciona el sexenio de Felipe Calderón

Como parte de sus argumentos, la mandataria hizo referencia al gobierno del expresidente Felipe Calderón, al señalar que durante ese sexenio se documentaron vínculos entre autoridades y un grupo delictivo.



Según Sheinbaum, esa situación derivó en un aumento de los homicidios dolosos y de otros delitos de alto impacto.

“La mejor demostración es el sexenio de Calderón. Ahí había vínculo con un grupo delictivo, demostrado. ¿Y qué ocurrió? Aumentaron los homicidios dolosos y la mayor parte de los delitos”, sostuvo.

México mantendrá cooperación, pero con respeto: afirma Sheinbaum

La presidenta reiteró que su administración continuará colaborando con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado, aunque dejó claro que esa cooperación debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo y sin acusaciones que, afirmó, carecen de evidencia.



Finalmente, insistió en que México mantiene una estrategia de seguridad propia y reiteró que las declaraciones del titular de la DEA no modifican la disposición de su gobierno para trabajar de manera coordinada con las autoridades estadounidenses, siempre en un marco de respeto a la soberanía nacional.

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