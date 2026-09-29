EE.UU. sanciona a 21 líderes y operadores del Cartel de Sinaloa en la frontera con México

Estados Unidos lanzó este martes una nueva ofensiva financiera contra el Cartel de Sinaloa al sancionar a 21 personas y 25 empresas vinculadas con la facción de Los Mayos, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y operadores señalados por controlar rutas de tráfico de drogas en Tijuana y Mexicali, cerca de la frontera estadounidense.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que la medida alcanzó a integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos, jefes de plaza, presuntos lavadores de dinero, empresarios y exfuncionarios mexicanos acusados por Washington de facilitar las operaciones del cartel en Baja California.

“Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cartel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero“, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Uno de los principales objetivos fue Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García, a quien el Tesoro identifica como líder de Los Mayos. La DEA lo mantiene en su lista de fugitivos y Estados Unidos lo acusa de delitos relacionados con narcotráfico.

Su posición cobró mayor relevancia después de la captura de su padre, en julio de 2024. Documentos judiciales estadounidenses describen actualmente al Cartel de Sinaloa dividido entre Los Chapitos, vinculados con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Los Mayos, encabezados por “Mayito Flaco”.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned nearly 50 targets who serve as leaders or facilitators for the Sinaloa Cartel. The 21 individuals and 25 entities designated include cartel leader Ismael Zambada Sicairos, members of his innermost circle, and the? — Treasury Department (@USTreasury) September 29, 2026

Tijuana y Mexicali, plazas estratégicas

La acción estadounidense puso especial atención en Baja California por su posición estratégica para el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

Según el Tesoro, la plaza de Tijuana ha estado controlada durante aproximadamente 15 años por los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, señalados de recurrir a la violencia, alianzas criminales y corrupción para conservar el control territorial.

Washington también sancionó a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, acusados de participar en la producción y traslado de drogas, incluido fentanilo, hacia Estados Unidos.

La OFAC alcanzó además estructuras financieras. Entre los objetivos aparece Galerías Centro Cambiario, también conocida como “Magic Casa de Cambio”, señalada por presuntamente utilizar operaciones con casas de cambio del sur de California para mover dinero procedente del narcotráfico. El Tesoro aseguró que su anterior propietario, Omar Guadalupe Ayón Díaz, había lavado más de $45 millones de dólares para el Cartel de Sinaloa antes de ser asesinado en Tijuana en 2023.

En Mexicali, la OFAC identificó a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, como jefe de Los Rusos, una estructura vinculada con Los Mayos que, según Washington, controla la plaza mediante violencia y corrupción.

Entre los sancionados también aparecen Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su hermano Luis Alfonso Torres Torres. El Tesoro acusa a Carlos Torres de utilizar su influencia política para facilitar actividades del cartel y protegerlo de acciones gubernamentales y policiales.

También fue sancionado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, señalado por el Tesoro de recibir sobornos de “El Ruso” a cambio de permitir que policías municipales facilitaran operaciones del grupo criminal. Ambos casos corresponden a acusaciones del Gobierno estadounidense.

Recompensas de hasta $5 millones

El Departamento de Estado ofrece hasta $5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Alfonso “Aquiles” y René “La Rana” Arzate García, como parte de las acciones contra los jefes de plaza en la frontera.

Las sanciones bloquean los bienes y activos de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos o empresas estadounidenses y restringen operaciones financieras con ellas.

El Tesoro informó que desde principios de 2025 ha realizado más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades relacionadas con organizaciones criminales, en una estrategia que busca golpear no sólo a los jefes de los carteles, sino también sus rutas, estructuras financieras y redes de protección.

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