“No va a haber guerra”: videos revelan las primeras palabras de “El Chapo” tras su última captura

Tres videos inéditos relacionados con la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, muestran momentos posteriores al operativo y revelan declaraciones del entonces líder del Cártel de Sinaloa sobre su organización, Los Zetas y la posibilidad de una respuesta violenta contra las autoridades.

Los materiales, difundidos recientemente por El Universal, registran parte del periodo en que Guzmán Loera permaneció bajo custodia de las autoridades antes de ser trasladado a la Ciudad de México.

Uno de los videos lo ubica en el Hotel & Suites Doux, donde permaneció temporalmente en la habitación 51 mientras se esperaba la llegada de elementos de las Fuerzas Armadas.

Otro de los videos muestra al narcotraficante acompañado por agentes ministeriales y elementos militares, quienes lo cuestionan sobre integrantes de Los Zetas. Durante la conversación, Guzmán ofrece su propia interpretación de las diferencias entre ambos grupos criminales.

En el interrogatorio, Guzmán Loera afirmó que la formación y las actividades de los integrantes de Los Zetas eran diferentes a las de su organización.

?? "¿Me van a tratar mal?"



? Diez años después, EL UNIVERSAL revela tres videos inéditos del día en que cayó "El Chapo" Guzmán: lavándose la cara en un hotel de Los Mochis, camino al hangar y conversando sobre Los Zetas



El material gráfico fue obtenido por el periodista? pic.twitter.com/DaSjVIP4rw — El Universal (@El_Universal_Mx) August 17, 2026

Según su versión, los miembros de ese grupo se dedicaban principalmente al robo y al secuestro, mientras que él aseguró haber iniciado en el cultivo de marihuana antes de involucrarse en el tráfico de drogas.

Uno de los momentos centrales de las grabaciones ocurre cuando los agentes preguntan a Guzmán qué podría suceder con su organización después de su captura.

El capo rechazó la posibilidad de que sus hombres emprendieran una confrontación con las autoridades. De acuerdo con el material difundido, sostuvo que había instruido a sus integrantes para que no enfrentaran a policías ni al gobierno en caso de que él fuera detenido o fracasara.

“A mí no me conviene que nuestra gente pelee con el gobierno. Ellos, yo les tengo bien dicho, si un día yo fracaso, ustedes no quiero que vayan a pelear con ningún policía. Para nada. No, no va a haber guerra. De eso estoy seguro”, indicó.

De esta manera, Guzmán argumentaba que no le convenía que su gente peleara con el gobierno y que la captura debía marcar un final, no el inicio de una confrontación.

Los videos ofrecen un registro poco habitual de las horas posteriores a la detención de Guzmán Loera, quien había sido capturado en Los Mochis después de haber escapado del penal del Altiplano meses antes.

Las imágenes también permiten observar el contexto de custodia en el que se encontraba antes de su traslado.

Posteriormente, el proceso judicial continuó hasta su extradición a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión y permanece recluido en la prisión federal ADX Florence, en Colorado.

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