El día en que “El Viceroy” y “El Chapo” rompieron su alianza y provocaron una guerra entre cárteles

Lo que durante años fue una alianza estratégica entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa terminó convirtiéndose en uno de los conflictos más sangrientos de la historia del narcotráfico en México. La confrontación entre Vicente Carrillo Fuentes, conocido como El Viceroy, y Joaquín “El Chapo” Guzmán transformó a Ciudad Juárez en un escenario de violencia que dejó miles de víctimas.

De acuerdo con información publicada por el diario El Financiero, el rompimiento ocurrió en 2004 tras el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, alias “El Niño de Oro”, hermano de El Viceroy.

Hasta ese momento, ambas organizaciones mantenían un acuerdo para respetar sus zonas de influencia y evitar enfrentamientos directos.

Tras el homicidio, Vicente Carrillo responsabilizó al grupo encabezado por El Chapo y buscó responder ordenando un ataque contra un hermano del líder sinaloense.

Además, intentó convencer a Ismael “El Mayo” Zambada de actuar contra Guzmán, pero la estrecha relación entre ambos fundadores del Cártel de Sinaloa impidió que esa petición prosperara.

La ruptura derivó en una guerra abierta entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, organización que desplegó a su brazo armado conocido como Gente Nueva con el objetivo de arrebatar el control de Ciudad Juárez, considerada el principal bastión del grupo de los Carrillo Fuentes.

Según información del sitio InSight Crime, el conflicto dejó al menos 8,000 muertos, aunque la cifra también estuvo influida por el contexto de la estrategia federal contra el narcotráfico iniciada durante el gobierno de Felipe Calderón.

Con el paso de los años, la confrontación debilitó al Cártel de Juárez y consolidó el avance del Cártel de Sinaloa en distintos territorios del país, modificando el mapa del crimen organizado en México.

La disputa es considerada por especialistas como uno de los episodios que redefinieron la estructura y las alianzas entre las principales organizaciones criminales.

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